हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऐश्वर्या-सोनम से अनुष्का-दीपिका तक, इन हसीना ने वेडिंग आउटफिट पर खर्च किए थे लाखों, कीमत जान उड़ जायेंगे होश

Bollywood Actress Wedding Outfits: सेलेब्रिटी शादियों में महंगे आउटफिट्स की खूब चर्चा होती है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड की हसीनाओं ने अपनी शादी में कितने महंगे और खास जोड़े पहने थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Feb 2026 01:07 PM (IST)
बॉलीवुड की शादियां हमेशा से लोगों के लिए खास रही हैं. सजावट से लेकर दुल्हन के लहंगे तक हर चीज चर्चा में रहती है. खासकर जब बात हो बड़ी एक्ट्रेसेस की, तो फैंस उनकी वेडिंग ड्रेस की कीमत जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं. बॉलीवुड हसीनाओं ने अपनी शादी के आउटफिट पर लाखों रुपये खर्च किए थे, जिनकी कीमत सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी शादी में गोल्डन कांजीवरम साड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत कथित तौर पर लगभग 75 लाख रुपये थी और इसे नीता लुल्ला ने डिजाइन किया था.
सोनम कपूर ने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की. सोनम का लहंगा अहमदाबाद की मशहूर फैशन डिजाइनर अनुराधा वकील ने डिजाइन किया था.खबरों के मुताबिक, उनकी शादी के आउटफिट की कीमत 70 लाख रुपये थी.
Published at : 28 Feb 2026 01:07 PM (IST)
