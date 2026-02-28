Ideas of India: सिद्धांत चतुर्वेदी ने बताया CA छोड़कर कैसे आए एक्टिंग में करियर बनाने, यूट्यूब से सिनेमा तक का सफर कैसा रहा
Ideas of India 2026: मुंबई में चल रहे 'आईडियाज ऑफ इंडिया 2026' में शिरकत करने एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी पहुंचे. उन्होंने यहां अपने एक्टिंग करियर पर बात की है.
बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी मुंबई में चल रही एबीपी नेटवर्क की समिट 'आईडियाज ऑफ इंडिया' में शामिल होने पहुंचे हैं. एक्टर ने इस दौरान अपने करियर स्ट्रगल और एक्टिंग जर्नी के बारे में बात की है. सिद्धांत ने बताया कि कैसे वो सीए की पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहुंचे हैं. उन्हें अपना पहला ब्रेक कैसे मिला.
मम्मी के लिए की 'दो दीवाने सहर में'
एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी हाल ही में फिल्म 'दो दीवाने सहर में' में नजर आए हैं. अब उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने ये फिल्म अपनी मम्मी की वजह से की है. क्योंकि उनकी मम्मी को प्यारी, फैमिली ओरिएंटेड, रोम-कॉम फिल्में पसंद आती हैं. इसलिए मैंने उन्हीं के लिए ये फिल्म की है. बाकी फिल्में मैं अपने पिता के लिए करता हूं. इसके अलावा एक्टर ने ये भी बताया कि उनकी मम्मी चाहती हैं कि अब एक्टर शादी कर लें और उनके घर में भी कोई नन्हा- मुन्ना आए.
