मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना

शादी के बाद आज, 27 फरवरी को रश्मिका और विजय उदयपुर से रवाना हो गए. इसी बीच दोनों उदयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार हाथों में हाथ थामे नजर आए. न्यूली वेड कपल के चेहरे पर शादी का नूर साफ झलक रहा था.