मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
Rashmika-Vijay Spotted At Airport: हाल ही में रश्मिका मंदाना शादी के बाद अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. कपल की ये झलकियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंधन के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए, जहां कपल की केमेस्ट्री ने सबका ध्यान खी लिया. आइए देखते हैं दोंनों की ये शानदार तस्वीरें.
Published at : 27 Feb 2026 04:47 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
