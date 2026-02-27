मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashmika-Vijay Spotted At Airport: हाल ही में रश्मिका मंदाना शादी के बाद अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. कपल की ये झलकियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 04:47 PM (IST)
Rashmika-Vijay Spotted At Airport: हाल ही में रश्मिका मंदाना शादी के बाद अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. कपल की ये झलकियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंधन के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए, जहां कपल की केमेस्ट्री ने सबका ध्यान खी लिया. आइए देखते हैं दोंनों की ये शानदार तस्वीरें.

1/7
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने बीते दिन 26 फरवरी को उदयपुर में शादी रचाई है. वहीं अब शादी के बाद कपल पहली बार बतौर पति-पत्नी स्पॉट हुआ.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने बीते दिन 26 फरवरी को उदयपुर में शादी रचाई है. वहीं अब शादी के बाद कपल पहली बार बतौर पति-पत्नी स्पॉट हुआ.
2/7
शादी के बाद आज, 27 फरवरी को रश्मिका और विजय उदयपुर से रवाना हो गए. इसी बीच दोनों उदयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार हाथों में हाथ थामे नजर आए. न्यूली वेड कपल के चेहरे पर शादी का नूर साफ झलक रहा था.
शादी के बाद आज, 27 फरवरी को रश्मिका और विजय उदयपुर से रवाना हो गए. इसी बीच दोनों उदयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार हाथों में हाथ थामे नजर आए. न्यूली वेड कपल के चेहरे पर शादी का नूर साफ झलक रहा था.
Published at : 27 Feb 2026 04:47 PM (IST)
