एक्सप्लोरर
तापसी पन्नू की ‘थप्पड़’ के 7 डायलॉग्स, जो आज भी सोचने पर कर देते हैं मजबूर
6 Years of Thappad: फिल्म ‘थप्पड़’ को रिलीज हुए छह साल बाद भी उसका मैसेज आज भी उतना ही असरदार है. तापसी पन्नू ने अमृता के किरदार के जरिए दिखाया कि शादी में अपमान के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है.
साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म ‘थप्पड़’ ने सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाई बल्कि समाज की सोच पर सीधा सवाल खड़ा किया था. ये फिल्म उस 'बस एक थप्पड़' वाली मानसिकता को चुनौती देती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. तापसी पन्नू के दमदार अभिनय और अनुभव सिन्हा के निर्देशन ने इस मुद्दे को इतने मजबूत तरीके से पेश किया कि आज भी इसकी गूंज सुनाई देती है. छह साल बाद भी ‘थप्पड़’ आत्मसम्मान और रिश्तों में बराबरी की अहमियत याद दिलाती है.
1/10
2/10
Published at : 28 Feb 2026 12:31 PM (IST)
Tags :Thappad Anubhav Sinha Taapsee Pannu
बॉलीवुड
8 Photos
अली गोनी-जैस्मिन भसीन ने होस्ट की इफ्तार पार्टी, करण-तेजस्वी से अंकिता लोखंडे तक ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
बॉलीवुड
7 Photos
सान्या मल्होत्रा ने अपने 34वें बर्थडे पर होस्ट किया ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’, फातिमा भी हुईं शामिल
बॉलीवुड
8 Photos
परिणीति चोपड़ा ने बेटे नीर के लिए पर्सनल टच के साथ तैयार की है नर्सरी, तस्वीरों में देखें झलक
बॉलीवुड
12 Photos
ड्रीमी वेडिंग में एक दूजे के हुए रश्मिका-विजय, देखे कपल की रॉयल शादी की अनसीन तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड का वो 'फ्लॉप' एक्टर जो 13 फ्लॉप देने के बाद बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
ऑडियंस का दिल कैसे जीतें? कानू बहल, अरण्या सहाय और क्रिस्टो टॉमी ने बताया
मनोरंजन
रोहित शेट्टी फायरिंग केस में अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा, नेपाल से जुड़े फंडिंग के तार
मनोरंजन
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
मनोरंजन
भोजपुरी फिल्मों ने क्यों नहीं छुआ साउथ इंडस्ट्री जैसा मुकाम? दिनेश लाल यादव ने बताई हकीकत
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion