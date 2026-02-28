हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतापसी पन्नू की ‘थप्पड़’ के 7 डायलॉग्स, जो आज भी सोचने पर कर देते हैं मजबूर

तापसी पन्नू की ‘थप्पड़’ के 7 डायलॉग्स, जो आज भी सोचने पर कर देते हैं मजबूर

6 Years of Thappad: फिल्म ‘थप्पड़’ को रिलीज हुए छह साल बाद भी उसका मैसेज आज भी उतना ही असरदार है. तापसी पन्नू ने अमृता के किरदार के जरिए दिखाया कि शादी में अपमान के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Feb 2026 12:31 PM (IST)
6 Years of Thappad: फिल्म ‘थप्पड़’ को रिलीज हुए छह साल बाद भी उसका मैसेज आज भी उतना ही असरदार है. तापसी पन्नू ने अमृता के किरदार के जरिए दिखाया कि शादी में अपमान के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है.

साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म ‘थप्पड़’ ने सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाई बल्कि समाज की सोच पर सीधा सवाल खड़ा किया था. ये फिल्म उस 'बस एक थप्पड़' वाली मानसिकता को चुनौती देती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. तापसी पन्नू के दमदार अभिनय और अनुभव सिन्हा के निर्देशन ने इस मुद्दे को इतने मजबूत तरीके से पेश किया कि आज भी इसकी गूंज सुनाई देती है. छह साल बाद भी ‘थप्पड़’ आत्मसम्मान और रिश्तों में बराबरी की अहमियत याद दिलाती है.

1/10
फिल्म ‘थप्पड़’ को रिलीज हुए छह साल पूरे हो चुके हैं. लेकिन फिल्म का मैसेज आज भी उतना ही मजबूत लगता है. तापसी पन्नू ने अमृता बनकर ये दिखाया कि शादी में अपमान के खिलाफ 'ना' कहना कितनी बड़ी ताकत होती है. अनुभव सिन्हा की इस फिल्म ने घरेलू रिश्तों और औरतों के अधिकारों पर बड़ी बहस छेड़ दी थी. खासकर उस एक थप्पड़ को लेकर जिसे अक्सर लोग छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. आइए बात करते हैं फिल्म के उन डायलॉग्स की जो आज भी लोगों के दिल-दिमाग में बसे हुए हैं.
फिल्म ‘थप्पड़’ को रिलीज हुए छह साल पूरे हो चुके हैं. लेकिन फिल्म का मैसेज आज भी उतना ही मजबूत लगता है. तापसी पन्नू ने अमृता बनकर ये दिखाया कि शादी में अपमान के खिलाफ 'ना' कहना कितनी बड़ी ताकत होती है. अनुभव सिन्हा की इस फिल्म ने घरेलू रिश्तों और औरतों के अधिकारों पर बड़ी बहस छेड़ दी थी. खासकर उस एक थप्पड़ को लेकर जिसे अक्सर लोग छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. आइए बात करते हैं फिल्म के उन डायलॉग्स की जो आज भी लोगों के दिल-दिमाग में बसे हुए हैं.
2/10
'जस्ट अ स्लैप (बस एक थप्पड़), पर मार नहीं सकता.'- फिल्म की शुरुआत से ही ये लाइन साफ कर देती है कि हिंसा का कोई भी बहाना सही नहीं हो सकता है. अमृता का यही रुख उसकी आत्मसम्मान की लड़ाई की नींव बनता है.
'जस्ट अ स्लैप (बस एक थप्पड़), पर मार नहीं सकता.'- फिल्म की शुरुआत से ही ये लाइन साफ कर देती है कि हिंसा का कोई भी बहाना सही नहीं हो सकता है. अमृता का यही रुख उसकी आत्मसम्मान की लड़ाई की नींव बनता है.
Published at : 28 Feb 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Thappad Anubhav Sinha Taapsee Pannu

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Ideas of India Summit: ऑडियंस का दिल कैसे जीतें? कानू बहल, अरण्या सहाय और क्रिस्टो टॉमी ने बताया
ऑडियंस का दिल कैसे जीतें? कानू बहल, अरण्या सहाय और क्रिस्टो टॉमी ने बताया
मनोरंजन
Rohit Shetty फायरिंग केस में अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा, नेपाल से जुड़े फंडिंग के तार
रोहित शेट्टी फायरिंग केस में अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा, नेपाल से जुड़े फंडिंग के तार
मनोरंजन
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
मनोरंजन
भोजपुरी फिल्मों ने क्यों नहीं छुआ साउथ इंडस्ट्री जैसा मुकाम? दिनेश लाल यादव ने बताई हकीकत
भोजपुरी फिल्मों ने क्यों नहीं छुआ साउथ इंडस्ट्री जैसा मुकाम? दिनेश लाल यादव ने बताई हकीकत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: डिबेट के बीच किस मुद्दे पर भड़के फडणवीस? । Ideas Of India Summit
Delhi पुलिस पर भड़के JNU छात्र, कैंपस के बाहर भारी सुरक्षा तैनात! | Breaking | Santishree Pandit
Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prayagraj News: कुर्सी पर शव, माथे में मारी गोली, सिर के दो टुकड़े...प्रयागराज में IIT छात्र की संदिग्ध मौत
कुर्सी पर शव, माथे में मारी गोली, सिर के दो टुकड़े...प्रयागराज में IIT छात्र की संदिग्ध मौत
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget