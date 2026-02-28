तापसी पन्नू की ‘थप्पड़’ के 7 डायलॉग्स, जो आज भी सोचने पर कर देते हैं मजबूर

फिल्म ‘थप्पड़’ को रिलीज हुए छह साल पूरे हो चुके हैं. लेकिन फिल्म का मैसेज आज भी उतना ही मजबूत लगता है. तापसी पन्नू ने अमृता बनकर ये दिखाया कि शादी में अपमान के खिलाफ 'ना' कहना कितनी बड़ी ताकत होती है. अनुभव सिन्हा की इस फिल्म ने घरेलू रिश्तों और औरतों के अधिकारों पर बड़ी बहस छेड़ दी थी. खासकर उस एक थप्पड़ को लेकर जिसे अक्सर लोग छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. आइए बात करते हैं फिल्म के उन डायलॉग्स की जो आज भी लोगों के दिल-दिमाग में बसे हुए हैं.