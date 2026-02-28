'धुरंधर 2' के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है. पहले खबर थी कि इस फिल्म का ट्रेलर 5 मार्च को रिलीज किया जाएगा. इसके बाद खबर आई कि ट्रेलर 8 मार्च को रिलीज किया जाएगा. लेकिन अब खबर आई है कि ट्रेलर लॉन्च की तारीख को प्रीपोन कर दिया गया है. अब फिल्म का ट्रेलर 5 मार्च 2026 से पहले ही रिलीज हो जाएगा. इस खबर से फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

कब होगा ट्रेलर रिलीज?

दरअसल खबरें हैं कि 'धुरंधर 2' का ट्रेलर अब 5 मार्च को नहीं बल्कि 3 मार्च 2026 को रिलीज किया जाने वाला है. इस खबर से फैंस के बीच भी काफी एक्साइटमेंट बढ़ गया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह एक नए अवतार में नजर आ सकते हैं. लयारी के किंग के रूप में उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फैंस के लिए एक मजेदार सरप्राइज है.

कहानी में खुलेंगे अनछुए राज

'धुरंधर 2' केवल आगे की कहानी नहीं बताएगा बल्कि पहले पार्ट में छुपे कई राज भी सामने लाएगा. ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन फैंस के लिए नए ट्विस्ट और सरप्राइज के रूप में काम करेंगे. फिल्म के सीक्वल में हम्जा के किरदार के और भी नए रूप देखने को मिलेंगे.

फैंस की उत्सुकता चरम पर

सोशल मीडिया पर पहले से ही फिल्म को लेकर बहुत बज है. लोगों का एक्साइटमेंट लेवल हर नई फोटो और अपडेट के साथ बढ़ता ही जा रहा है. ट्रेलर डेट के ऐलान के बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है. अब हर कोई ये जानने के लिए इंतजार कर रहा है कि लयारी का नया किंग कैसे काम करेगा और कैसे भारत की मदद करेगा.

फिल्म के बारे में

बता दें कि फिल्म को जियो स्टूडियोज और आदित्य धर के बी6 स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. ये पार्ट 1 से बड़े पैमाने और गहरी कहानी के साथ तैयार किया गया है. ट्रेलर में रणवीर सिंह के दमदार एक्शन और नए अवतार को दिखाया जाएगा. फिल्म ईद के मौके पर यानी 19 मार्च 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है और फैंस के लिए ये साल की सबसे बड़ी एक्शन मूवी साबित हो सकती है.