हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड5 मार्च नहीं बल्कि इस दिन लयारी के किंग करेंगे धमाका, 'धुरंधर 2' के ट्रेलर की नई रिलीज डेट आई सामने

5 मार्च नहीं बल्कि इस दिन लयारी के किंग करेंगे धमाका, 'धुरंधर 2' के ट्रेलर की नई रिलीज डेट आई सामने

Dhurandhar 2 Trailer: 'धुरंधर 2' के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. पहले ट्रेलर 5 मार्च को रिलीज होने वाला था. लेकिन अब इसे पहले रिलीज करने का फैसला लिया गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

'धुरंधर 2' के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है. पहले खबर थी कि इस फिल्म का ट्रेलर 5 मार्च को रिलीज किया जाएगा. इसके बाद खबर आई कि ट्रेलर 8 मार्च को रिलीज किया जाएगा. लेकिन अब खबर आई है कि ट्रेलर लॉन्च की तारीख को प्रीपोन कर दिया गया है. अब फिल्म का ट्रेलर 5 मार्च 2026 से पहले ही रिलीज हो जाएगा. इस खबर से फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

कब होगा ट्रेलर रिलीज?
दरअसल खबरें हैं कि 'धुरंधर 2' का ट्रेलर अब 5 मार्च को नहीं बल्कि 3 मार्च 2026 को रिलीज किया जाने वाला है. इस खबर से फैंस के बीच भी काफी एक्साइटमेंट बढ़ गया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह एक नए अवतार में नजर आ सकते हैं. लयारी के किंग के रूप में उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फैंस के लिए एक मजेदार सरप्राइज है.

कहानी में खुलेंगे अनछुए राज
'धुरंधर 2' केवल आगे की कहानी नहीं बताएगा बल्कि पहले पार्ट में छुपे कई राज भी सामने लाएगा. ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन फैंस के लिए नए ट्विस्ट और सरप्राइज के रूप में काम करेंगे. फिल्म के सीक्वल में हम्जा के किरदार के और भी नए रूप देखने को मिलेंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

 

फैंस की उत्सुकता चरम पर
सोशल मीडिया पर पहले से ही फिल्म को लेकर बहुत बज है. लोगों का एक्साइटमेंट लेवल हर नई फोटो और अपडेट के साथ बढ़ता ही जा रहा है. ट्रेलर डेट के ऐलान के बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है. अब हर कोई ये जानने के लिए इंतजार कर रहा है कि लयारी का नया किंग कैसे काम करेगा और कैसे भारत की मदद करेगा.

फिल्म के बारे में

बता दें कि फिल्म को जियो स्टूडियोज और आदित्य धर के बी6 स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. ये पार्ट 1 से बड़े पैमाने और गहरी कहानी के साथ तैयार किया गया है. ट्रेलर में रणवीर सिंह के दमदार एक्शन और नए अवतार को दिखाया जाएगा. फिल्म ईद के मौके पर यानी 19 मार्च 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है और फैंस के लिए ये साल की सबसे बड़ी एक्शन मूवी साबित हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Trailer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
5 मार्च नहीं बल्कि इस दिन लयारी के किंग करेंगे धमाका, 'धुरंधर 2' के ट्रेलर की नई रिलीज डेट आई सामने
5 मार्च नहीं बल्कि इस दिन लयारी के किंग करेंगे धमाका, 'धुरंधर 2' के ट्रेलर की नई रिलीज डेट आई सामने
बॉलीवुड
'मुझे सिंधी बहुत प्यारी लगती है', अक्षय कुमार ने ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ में अपनी मां को किया याद
'मुझे सिंधी बहुत प्यारी लगती है', अक्षय कुमार ने ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ में अपनी मां को किया याद
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
बॉलीवुड
शादी के बाद विजय के घर में यूं हुआ रश्मिका का स्वागत, गृह प्रवेश का वीडियो हो रहा वायरल
शादी के बाद विजय के घर में यूं हुआ रश्मिका का स्वागत, गृह प्रवेश का वीडियो हो रहा वायरल
Advertisement

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump on Iran War: ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, बराक ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
ट्रेंडिंग
इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल
इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget