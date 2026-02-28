हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirइजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'

इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'

Mehbooba Mufti News: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अल्लाह ईरान को अपनी सुरक्षा प्रदान करे, उसके लोगों को साहस और धैर्य प्रदान कर सही राह दिखाए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है. अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है. इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया देते हुए ईरान का समर्थन किया है. उन्होंने ईरान और उसके लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना की. पीडीपी प्रमुख ने कहा कि एक ऐसा राष्ट्र जो लंबे वक्त से मुस्लिम जगत की एक सशक्त आवाज रहा है, अपनी अटूट आस्था और दृढ़ विश्वास से शक्ति प्राप्त करता है.

अल्लाह ईरान को अपनी सुरक्षा दे- महबूबा मुफ्ती

उन्होंने आगे कहा, ''कोई भी मिसाइल या संकट इसकी संप्रभुता को खत्म नहीं कर सकता और न ही इसके मनोबल को तोड़ सकता है. अल्लाह ईरान को अपनी सुरक्षा प्रदान करे, उसके लोगों को साहस और धैर्य प्रदान करे, और उसके सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को ताकत दे और सही राह दिखाए.''

इजरायल में रह रहे भारतीय नागरिको को एडवाइजरी

उधर, भारत ने शनिवार (28 फरवरी) को इजरायल में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इजरायल में भारतीय दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के ज्वाइंट हवाई हमले के बाद अलर्ट रहें.

सेफ्टी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की सलाह

इसके मुताबिक इलाके में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए, इजरायल में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें और हर समय सतर्क रहें. भारतीय नागरिकों से ये भी कहा गया है कि वे इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड की ओर से जारी सेफ्टी गाइडलाइंस और निर्देशों का सख्ती से पालन करें. एडवाइजरी में सुरक्षित क्षेत्र के पास रहने की अहमियत पर भी जोर दिया गया है.

इसमें ये भी कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक तय शेल्टर के पास रहें और अपने रहने की जगह या काम की जगह के सबसे पास की सुरक्षित जगहों के बारे में पता करके रखें. इसके अलावा अगली सूचना तक इजरायल के अंदर सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की बात कही गई है. नागरिकों को स्थानीय मीडिया, आधिकारिक ऐलान और इमरजेंसी अलर्ट पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए भी कहा गया है.

Published at : 28 Feb 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Iran Israel War Iran-Israel War JAMMU KASHMIR NEWS
