भाई-भाभी के साथ बीच वेकेशन पर गए ईशान खट्टर, देखें परिवार की फोटोज
Ishaan Khatter Vacation Photos: ईशान खट्टर इन दिनों परिवार संग बीच वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. सनसेट, जेट स्की और बाइक राइड की तस्वीरों में उनका कूल और एडवेंचरस अंदाज नजर आ रहा है.
बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर इन दिनों काम से थोड़ा ब्रेक लेकर परिवार के साथ सुकून भरे पलों का आनंद ले रहे हैं. भाई और भाभी के साथ उनका बीच वेकेशन सोशल मीडिया पर चर्चा में है. समंदर, सूरज और फैमिली बॉन्डिंग इन तस्वीरों में सब कुछ है जो एक परफेक्ट छुट्टी को खास बनाता है. ईशान ने अपने इस ट्रिप की झलक फैंस के साथ शेयर की है, जिसमें मस्ती, एडवेंचर और इमोशंस तीनों नजर आते हैं. कभी समंदर किनारे मुस्कुराते हुए, तो कभी पानी में रोमांच करते हुए ईशान का यह अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
Published at : 28 Feb 2026 06:30 PM (IST)
