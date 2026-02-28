हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडभाई-भाभी के साथ बीच वेकेशन पर गए ईशान खट्टर, देखें परिवार की फोटोज

भाई-भाभी के साथ बीच वेकेशन पर गए ईशान खट्टर, देखें परिवार की फोटोज

Ishaan Khatter Vacation Photos: ईशान खट्टर इन दिनों परिवार संग बीच वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. सनसेट, जेट स्की और बाइक राइड की तस्वीरों में उनका कूल और एडवेंचरस अंदाज नजर आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Feb 2026 06:30 PM (IST)
Ishaan Khatter Vacation Photos: ईशान खट्टर इन दिनों परिवार संग बीच वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. सनसेट, जेट स्की और बाइक राइड की तस्वीरों में उनका कूल और एडवेंचरस अंदाज नजर आ रहा है.

बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर इन दिनों काम से थोड़ा ब्रेक लेकर परिवार के साथ सुकून भरे पलों का आनंद ले रहे हैं. भाई और भाभी के साथ उनका बीच वेकेशन सोशल मीडिया पर चर्चा में है. समंदर, सूरज और फैमिली बॉन्डिंग इन तस्वीरों में सब कुछ है जो एक परफेक्ट छुट्टी को खास बनाता है. ईशान ने अपने इस ट्रिप की झलक फैंस के साथ शेयर की है, जिसमें मस्ती, एडवेंचर और इमोशंस तीनों नजर आते हैं. कभी समंदर किनारे मुस्कुराते हुए, तो कभी पानी में रोमांच करते हुए ईशान का यह अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

1/7
ईशान समुद्र किनारे खूबसूरत सनसेट के साथ नजर आ रहे हैं. गीले बाल, चेहरे पर मुस्कान और बैकग्राउंड में डूबता सूरज पूरा नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है.
ईशान समुद्र किनारे खूबसूरत सनसेट के साथ नजर आ रहे हैं. गीले बाल, चेहरे पर मुस्कान और बैकग्राउंड में डूबता सूरज पूरा नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है.
2/7
ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में ईशान अपने भाई के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं. दोनों के बीच की बॉन्डिंग इस फोटो की खास बात है. भाई ने कंधे पर हाथ रखा हुआ है, जो उनके रिश्ते की मजबूती को दिखाता है.
ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में ईशान अपने भाई के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं. दोनों के बीच की बॉन्डिंग इस फोटो की खास बात है. भाई ने कंधे पर हाथ रखा हुआ है, जो उनके रिश्ते की मजबूती को दिखाता है.
Published at : 28 Feb 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Ishaan Khatter Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
5 मार्च नहीं बल्कि इस दिन लयारी के किंग करेंगे धमाका, 'धुरंधर 2' के ट्रेलर की नई रिलीज डेट आई सामने
5 मार्च नहीं बल्कि इस दिन लयारी के किंग करेंगे धमाका, 'धुरंधर 2' के ट्रेलर की नई रिलीज डेट आई सामने
मनोरंजन
'मुझे सिंधी बहुत प्यारी लगती है', अक्षय कुमार ने ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ में अपनी मां को किया याद
'मुझे सिंधी बहुत प्यारी लगती है', अक्षय कुमार ने ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ में अपनी मां को किया याद
मनोरंजन
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
मनोरंजन
‘राणाबाली’ का नया वीडियो सॉन्ग ‘ओ मेरे साजन’ हुआ रिलीज, ऑनस्क्रीन भी शादी करते दिखा कपल
‘राणाबाली’ का नया वीडियो सॉन्ग ‘ओ मेरे साजन’ हुआ रिलीज, ऑनस्क्रीन भी शादी करते दिखा कपल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
विश्व
Trump on Iran War: ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, बराक ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
हेल्थ
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget