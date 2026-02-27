हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सान्या मल्होत्रा ने अपने 34वें बर्थडे पर होस्ट किया 'स्पोर्ट्स कार्निवल', फातिमा सना शेख भी हुईं शामिल

सान्या मल्होत्रा ने अपने 34वें बर्थडे पर होस्ट किया ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’, फातिमा सना शेख भी हुईं शामिल

सान्या मल्होत्रा ने अपने बर्थडे पर एक शानदार ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’ होस्ट किया, जिसका वो पिछले 2 साल से सपना देख रही थीं. उनके साथ एक्ट्रेस फातिमा सना शेख भी इस मौके पर मौजूद थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 04:12 PM (IST)
सान्या मल्होत्रा ने अपने बर्थडे पर एक शानदार ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’ होस्ट किया, जिसका वो पिछले 2 साल से सपना देख रही थीं. उनके साथ एक्ट्रेस फातिमा सना शेख भी इस मौके पर मौजूद थीं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने हाल ही में अपना 34वां जन्मदिन मनाया और इस खास मौके पर उन्होंने अपने लंबे समय के सपने को पूरा करते हुए एक शानदार ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’ होस्ट किया. उनके दंगल को-स्टार फातिमा सना शेख भी इस सेलिब्रेशन में मौजूद रहीं. एक्ट्रेस ने फैंस को इस खास जश्न की झलक भी दिखाई.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने 25 फरवरी को अपना 34वां जन्मदिन अपने दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों के साथ मनाया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने 25 फरवरी को अपना 34वां जन्मदिन अपने दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों के साथ मनाया.
सान्या मल्होत्रा का सपना था कि वो अपने बर्थडे पर ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’ होस्ट करें, और इस साल उन्हें यह मौका मिला.
सान्या मल्होत्रा का सपना था कि वो अपने बर्थडे पर ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’ होस्ट करें, और इस साल उन्हें यह मौका मिला.
Published at : 27 Feb 2026 04:12 PM (IST)
Sanya Malhotra Fatima Sana Shaikh

