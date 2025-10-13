हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहीरों से जड़ी ड्रेस में हुस्न की मल्लिका लगीं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस का लुक देख दिलों पर चल जाएंगी छुर्रियां

हीरों से जड़ी ड्रेस में हुस्न की मल्लिका लगीं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस का लुक देख दिलों पर चल जाएंगी छुर्रियां

Aishwarya Rai Bachchan Pics: ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का लुक गजब का है और फैंन उनकी तस्वीरों के दीवाने हो गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Aishwarya Rai Bachchan Pics: ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का लुक गजब का है और फैंन उनकी तस्वीरों के दीवाने हो गए हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं. एक्ट्रेस के देश और दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. इन सबके बीच ऐश्वर्या राय हाल ही में पेरिस लोरियल फैशन वीक 2025 में शामिल हुई थीं. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने गॉर्जियस लुक की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

1/7
ऐश्वर्या राय बच्चन ने ब्लैक शेरवानी आउटफिट में अपनी काफी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
ऐश्वर्या राय बच्चन ने ब्लैक शेरवानी आउटफिट में अपनी काफी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
2/7
एक्ट्रेस ने इस आउटफिट को पेरिस लोरियल फैशन वीक 2025 में रैंप वॉक के दौरान पहना था और खूब सुर्खियां बटोरी थी.
एक्ट्रेस ने इस आउटफिट को पेरिस लोरियल फैशन वीक 2025 में रैंप वॉक के दौरान पहना था और खूब सुर्खियां बटोरी थी.
3/7
ऐश्वर्या के इस आउटफिट को बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था. जिसमें बेशकीमती डायमंड की डिजाइनिंग की गई है.
ऐश्वर्या के इस आउटफिट को बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था. जिसमें बेशकीमती डायमंड की डिजाइनिंग की गई है.
4/7
ऐश्वर्या ने इंस्टा पर अपनी कई एंगल से तस्वीरें शेयर की हैं और वे बला की हसीन लग रही हैं.
ऐश्वर्या ने इंस्टा पर अपनी कई एंगल से तस्वीरें शेयर की हैं और वे बला की हसीन लग रही हैं.
5/7
ऐश्वर्या का ये दिलकश अंदाज वाकई फैंस के दिलों पर छुर्रियां चलाने के लिए काफी है.
ऐश्वर्या का ये दिलकश अंदाज वाकई फैंस के दिलों पर छुर्रियां चलाने के लिए काफी है.
6/7
एक्ट्रेस ने ब्लैक शेरवानी आउटफिट के साथ रेड लिप्सिटक लगाई थी और सटल मेकअप किया हुआ था. उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल कर ओपन छोड़ा था.
एक्ट्रेस ने ब्लैक शेरवानी आउटफिट के साथ रेड लिप्सिटक लगाई थी और सटल मेकअप किया हुआ था. उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल कर ओपन छोड़ा था.
7/7
ऐश्वर्या की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब आग लगा रही हैं और फैंस उनके लुक के दीवाने हो रहे हैं.
ऐश्वर्या की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब आग लगा रही हैं और फैंस उनके लुक के दीवाने हो रहे हैं.
Published at : 13 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे 
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
Bihar Election 2025 Live: तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति
तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे 
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
Bihar Election 2025 Live: तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति
तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
बॉलीवुड
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
जनरल नॉलेज
IRCTC Scam Case: IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
फूड
Famous dishes of Bihar: लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget