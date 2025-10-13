एक्सप्लोरर
हीरों से जड़ी ड्रेस में हुस्न की मल्लिका लगीं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस का लुक देख दिलों पर चल जाएंगी छुर्रियां
Aishwarya Rai Bachchan Pics: ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का लुक गजब का है और फैंन उनकी तस्वीरों के दीवाने हो गए हैं.
ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं. एक्ट्रेस के देश और दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. इन सबके बीच ऐश्वर्या राय हाल ही में पेरिस लोरियल फैशन वीक 2025 में शामिल हुई थीं. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने गॉर्जियस लुक की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Tags :Aishwarya Rai Bachchan
बॉलीवुड
7 Photos
हीरों से जड़ी ड्रेस में हुस्न की मल्लिका लगीं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस का लुक बना देगा दीवाना
बॉलीवुड
10 Photos
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
बॉलीवुड
9 Photos
दिवाली पार्टी में बन-ठन कर पहुंचीं रेखा, दिग्गज अभिनेत्री की तस्वीरों पर दिल ना हार बैठे तो कहना
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी
बॉलीवुड
7 Photos
न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा की दिवाली पार्टी, इंडो-वेस्टर्न में छा गई देसी गर्ल, शेरवानी में दिखे पति निक जोनस
बॉलीवुड
7 Photos
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
बॉलीवुड
8 Photos
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
व्हाइट अनारकली सूट और माथे पर काली बिंदी... दिवाली पार्टी में करिना कपूर का क्लासी लुक
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति
इंडिया
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
हीरों से जड़ी ड्रेस में हुस्न की मल्लिका लगीं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस का लुक बना देगा दीवाना
बॉलीवुड
10 Photos
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion