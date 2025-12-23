एक्सप्लोरर
जानें कितने पढ़े-लिखे हैं 'सैयारा' के 'कृष कपूर', एजुकेशन जानकर हो जाएंगे हैरान
Ahaan Panday Education :अहान पांडे ने बॉलीवुड डेब्यू से पहले पढ़ाई और फिल्म ट्रेनिंग पर फोकस किया था. क्लासरूम से कैमरा तक उनका ये सफर मेहनत और तैयारी की मिसाल है.
बॉलीवुड में हर नया चेहरा अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है और अहान पांडे की जर्नी भी कुछ ऐसी ही है. फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद अहान ने जल्दीबाजी में डेब्यू करने के बजाय पहले खुद को तैयार करने का रास्ता चुना. स्कूल की पढ़ाई से लेकर फिल्म से जुड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग तक उन्होंने कैमरे के सामने आने से पहले कैमरे के पीछे की दुनिया को समझा. यही वजह है कि उनका सफर सिर्फ स्टार किड का नहीं बल्कि एक ऐसे यंग आर्टिस्ट का लगता है जिसने मेहनत, सीखने और एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखा हैं.
