'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका! रिलीज से पहले ही 2 घंटे में 4 करोड़ की प्री-बुकिंग

Dhurandhar 2 Pre Booking: 'धुरंधर 2' फिल्म का ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है. इसी के साथ इस फिल्म की प्री-बुकिंग भी शुरू हो गई है. इसके साथ ही फिल्म ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 07 Mar 2026 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

णवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' का क्रेज इन दिनों काफी ज्यादा है. आज ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है. जिससे फैंस काफी खुश हो गए हैं. इसी बीच आज ही के दिन से इस फिल्म की प्री-बुकिंग भी शुरू हो गई है. लोगों के बीच फिल्म को लेकर इतना क्रेज है कि इसकी प्री-बुकिंग ने भी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है. 19 मार्च को रिलीज होने वाली इस फिल्म की प्री-बुकिंग ने ही करोड़ों की कमाई कर ली है.

प्री-बुकिंग में कितनी हुई कमाई?
कोईमोई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर: द रिवेंज' ने 18 मार्च 2026 को होने वाले प्रीमियर की एडवांस बुकिंग में करीब 4.39 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. हैरानी की बात ये है कि इस फिल्म ने प्री-बुकिंग शुरू होने के महज कुछ ही घंटों में 1.1 लाख टिकट बेच दिए है. इसे देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद भी ताबड़तोड़ कमाई करने वाली हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

कितने शोज होंगे?
इस फिल्म के देशभर में टोटल  3979 शोज होंगे. जिसमें से करीब 26 सोज तो अभी से ही हाउसफुल हो चुके हैं, जबकि 32 शोज ऑलमोस्ट फुल ही हैं. नई दिल्ली- एनसीआर में फिलहाल सबसे ज्यादा टिकट की प्री-बुकिंग हो रही है. इसके अलावा मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद में भी लगातार बुकिंग हो रही है.

रिलीज के बाद भी तोड़ी रिकॉर्ड
इस बुकिंग को देखकर लगता है कि ये फिल्म रिलीज के बाद भी कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है. दिसंबर 2025 में रिलीज हुई 'धुरंधर' बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. लेकिन ये आंकड़े देख लग रहा है कि फिल्म का दूसरा पार्ट भी ताबड़तोड़ कमाई करने वाला है.

बता दें कि आज ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसके चलते फिल्म की हाइप बहुत तगड़ी हो गई है. फिल्म के ट्रेलर में दमदार एक्शन और रणवीर सिंह का दमदार अंदाज एक बार फिर से देखने को मिल रहा है. ट्रेलर के हिसाब से तो फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी ज्यादा खून खराबा और एक्शन से भरपूर होने वाला है. 

Published at : 07 Mar 2026 07:36 PM (IST)
Pre-booking Box Office Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Trailer
