'टटिहरी' गाने पर हुए विवाद के बाद बादशाह ने मांगी माफी, वीडियो शेयर कर बोले- 'मेरा ऐसा इरादा नहीं था'

Badshah Controversy: मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह के नए गाने 'टटिहरी' को लेकर विवाद काफी गर्मा गया. जिसके बाद खुद सिंगर ने वीडियो शेयर कर माफी मांगी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 07 Mar 2026 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह का हाल ही में नया गाना 'टटिहरी' रिलीज हुआ है. इस गाने के रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया है. हरियाणवी पृष्ठभूमि पर बने इस गाने में हरियाणवी बोल हैं. लेकिन इसी के चलते हरियाणा के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. जिसके चलते महिला आयोग ने बादशाह को समन भेजा है. विवाद को बढ़ता हुआ देख अब बादशाह खुद सामने आए हैं और गाने को लेकर माफी मांगी है.

बादशाह ने मांगी माफी
विवाद बढ़ता हुआ देख, बादशाह खुद सामने आए और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों से और हरियाणा के लोगों से माफी मांगी है. बादशाह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि, 'मेरा नया गाना रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को खासकर मेरे हरियाणा के लोगों को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद हरियाणा से हूं. जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरी बोली, खान-पान, रहन-सहन, मेरी पहचान सबकुछ हरियाणा का है'.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BADSHAH (@badboyshah)

'मैं प्राउड हरियाणवी हूं'
इस वीडियो में आगे बादशाह ने कहा, 'मैं एक प्राउड हरियाणवी हूं. मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे या किसी औरत के बारे में ऐसी बेहुदी बात करूं. मैं खुद हिप-हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कॉम्पिटीशन को नीचा दिखाते हैं या ये अपने प्रतिद्वंदी के लिए बोले जाते हैं. वो शब्द कभी किसी भी औरत-बच्चे के लिए नहीं थे. ना मैं ऐसा कभी करूंगा. मैंने हमेशा हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश की. अगर गाने के उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है, तो मैं तहे दिल से आप सभी से माफी मांगता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ करेंगे'. इसके साथ कैप्शन में बादशाह ने ये बताया कि ये गाना हर प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है.

क्या है पूरा विवाद?
बता दें कि बादशाह का नया गाना 'टटिहरी' 1 मार्च को रिलीज हुआ है. इस गाने के कुछ बोल को लेकर विवाद हो रहा है. इसके अलावा गाने के वीडियो में कुछ स्कूल की बच्चियों को ड्रेस पहनकर डांस करते हुए दिखाया गया है. इसे लेकर ही विवाद खड़ा हुआ है और हरियाणा की महिला आयोग ने सिंगर को समन भेजा और 13 मार्च को पेश होने के लिए कहा है. 

Published at : 07 Mar 2026 08:46 PM (IST)
Badshah Tateeree Song
