हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानरवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल

रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल

Ravindra Singh Bhati News: वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और त्रिकोणीय संघर्ष के बीच 3950 वोटों से चुनाव जीते.

By : मुबारिक खान | Updated at : 07 Mar 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में बाड़मेर जनपद की शिव विधानसभा से निर्दलीय  विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के मुस्लिम समाज को लेकर दिए गए बयान ने राज्य में नया सियासी तूफ़ान खड़ा कर दिया है. भाटी ने कहा, “मुझे अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं दिया लेकिन फिर भी उनकी बात करता हूं.” भाटी के इस बयान से ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय ने नाराज़गी ज़ाहिर की है.

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और त्रिकोणीय संघर्ष के बीच 3950 वोटों से चुनाव जीते. अल्पसंख्यक समाज को लेकर दिए गए उनके बयान के बाद शिव विधानसभा के मुस्लिम समाज ने नाराज़गी ज़ाहिर की है उनका आरोप है कि अल्पसंख्यक समाज के दर्जनों गांवों ने निर्दलीय रवीन्द्र सिंह पार्टी को वोट दिया यदि अल्पसंख्यक समाज वोट नहीं करता तो भाटी विधानसभा नहीं पहुंचते और उसके बावजूद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में उनका मज़ाक बना दिया.

कांग्रेस नेता ने भी उठाए सवाल

वहीं दूसरी तरफ़ कांग्रेस नेता फ़तेह ख़ान ने आरोप लगाया कि सदन में मुस्लिम समाज का रविंद्र सिंह भाटी ने उपहास किया है. उन्होंने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी RSS और BJP की गोद में पले बढ़े हैं. वे इस तरह के बयान देकर BJP में एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं. उनके इस बयान के बाद मुस्लिम वोटर ख़ुद को ठगा सा महसूस कर रहा है.

रविन्द्र सिंह भाटी ने रखा अपना पक्ष

मामले के तूल पकड़ने के बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ABP से बातचीत में कहा कि उनके लिए शिव विधानसभा का हर एक व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य है, अल्पसंख्यक समाज ने वोट नहीं दिया इसका दुख भी है.

3950 वोटों से जीते थे भाटी

ग़ौरतलब है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी महज 3950 वोटों से चुनाव जीते, जबकि इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है. ऐसे में बिना मुस्लिम समुदाय के वोटों के भाटी की जीत? मुस्लिम वोटर्स को चुनौती देने जैसा है. जबकि आंकड़ों की मानें तो 90% से ऊपर मुस्लिम मतदाताओं वाले गांव से क़रीब 3500 हज़ार वोट भाटी को मिले हैं. अब ऐसे में मुस्लिम समाज को लेकर ये बयान उनके सियासी सफ़र में अड़चन पैदा कर सकता है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 07 Mar 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Barmer News Ravindra Singh Bhati RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
राजस्थान
Rajasthan News: राजस्थान में कब हैं पंचायत चुनाव? पंचायती राज चुनाव को लेकर आ गई बड़ी अपडेट, एक क्लिक में जानें
राजस्थान में कब हैं पंचायत चुनाव? पंचायती राज चुनाव को लेकर आ गई बड़ी अपडेट, एक क्लिक में जानें
राजस्थान
राजस्थान: टोंक में दो समुदाय आमने-सामने, रातभर पत्थरबाजी के बाद शांति, पुलिस कर रही फ्लैग मार्च
राजस्थान: टोंक में दो समुदाय आमने-सामने, रातभर पत्थरबाजी के बाद शांति, पुलिस कर रही फ्लैग मार्च
राजस्थान
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
बिहार
बिहार-बंगाल को काट केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात पर BJP की प्रतिक्रिया, 'योजना पूरी तरह…'
बिहार-बंगाल को काट केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात पर BJP की प्रतिक्रिया, 'योजना पूरी तरह…'
साउथ सिनेमा
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
फाइनल से पहले सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
विश्व
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
ट्रेंडिंग
"मां के सामने ही कर दी दो बच्चों की निर्मम हत्या" वीडियो अंदर तक हिला देगा, आंसू बहाने पर मजबूर हुए यूजर्स
जनरल नॉलेज
International Women’s Day 2026 Special: पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में
पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Embed widget