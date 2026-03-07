'भूत बंगला' से 'रागिनी 3' तक, एकता कपूर ला रही कई शानदार फिल्में और शोज, चेक कर लें लिस्ट

पूरे 14 साल बाद एक बहुत बड़ी वापसी हो रही है. एकता कपूर ने एक बार फिर अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की उस जोड़ी को साथ लाया है, जिसने 'भूल भुलैया' और 'हेरा फेरी' जैसी सुपरहिट फिल्में दी थीं.