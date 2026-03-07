हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'भूत बंगला' से 'रागिनी 3' तक, एकता कपूर ला रही कई शानदार फिल्में और शोज, चेक कर लें लिस्ट

'भूत बंगला' से 'रागिनी 3' तक, एकता कपूर ला रही कई शानदार फिल्में और शोज, चेक कर लें लिस्ट

Ekta Kapoor: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं. 'भूत बंगला' से लेकर 'रागिनी 3' तक वो कई शानदार फिल्में और शोज लेकर आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Mar 2026 01:59 PM (IST)
Ekta Kapoor: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं. 'भूत बंगला' से लेकर 'रागिनी 3' तक वो कई शानदार फिल्में और शोज लेकर आ रही है.

30 साल से भी ज़्यादा समय से इस बिज़नेस में टिकीं एकता कपूर ने भारतीय मनोरंजन की दुनिया में एक ऐसी पहचान बनाई है, जो टेलीविज़न से लेकर फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक फैली हुई है. उन्होंने कई लोगों का करियर बनाया है, नए तरह के शोज शुरू किए हैं और हमेशा ऐसी कहानियों को सपोर्ट किया है जिनसे हर कोई जुड़ सके.बड़े पर्दे की हॉरर कॉमेडी से लेकर माइथोलॉजिकल थ्रिलर, और पुरानी प्रेम कहानियों से लेकर ग्लोबल रियलिटी टीवी तक, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स जितने अलग हैं, उतने ही बड़े भी. आइए एक नज़र डालते हैं कि एकता कपूर आगे क्या-क्या लेकर आ रही हैं.

पूरे 14 साल बाद एक बहुत बड़ी वापसी हो रही है. एकता कपूर ने एक बार फिर अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की उस जोड़ी को साथ लाया है, जिसने 'भूल भुलैया' और 'हेरा फेरी' जैसी सुपरहिट फिल्में दी थीं.
पूरे 14 साल बाद एक बहुत बड़ी वापसी हो रही है. एकता कपूर ने एक बार फिर अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की उस जोड़ी को साथ लाया है, जिसने 'भूल भुलैया' और 'हेरा फेरी' जैसी सुपरहिट फिल्में दी थीं.
'भूत बंगला' की कास्ट में तब्बू, परेश रावल, वामिका गब्बी और राजपाल यादव जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल हैं. भारतीय पौराणिक कथाओं और काले जादू की कहानी पर आधारित, 'भूत बंगला' को 10 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा.
'भूत बंगला' की कास्ट में तब्बू, परेश रावल, वामिका गब्बी और राजपाल यादव जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल हैं. भारतीय पौराणिक कथाओं और काले जादू की कहानी पर आधारित, 'भूत बंगला' को 10 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा.
Published at : 07 Mar 2026 01:59 PM (IST)
