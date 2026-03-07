एक्सप्लोरर
'भूत बंगला' से 'रागिनी 3' तक, एकता कपूर ला रही कई शानदार फिल्में और शोज, चेक कर लें लिस्ट
Ekta Kapoor: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं. 'भूत बंगला' से लेकर 'रागिनी 3' तक वो कई शानदार फिल्में और शोज लेकर आ रही है.
30 साल से भी ज़्यादा समय से इस बिज़नेस में टिकीं एकता कपूर ने भारतीय मनोरंजन की दुनिया में एक ऐसी पहचान बनाई है, जो टेलीविज़न से लेकर फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक फैली हुई है. उन्होंने कई लोगों का करियर बनाया है, नए तरह के शोज शुरू किए हैं और हमेशा ऐसी कहानियों को सपोर्ट किया है जिनसे हर कोई जुड़ सके.बड़े पर्दे की हॉरर कॉमेडी से लेकर माइथोलॉजिकल थ्रिलर, और पुरानी प्रेम कहानियों से लेकर ग्लोबल रियलिटी टीवी तक, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स जितने अलग हैं, उतने ही बड़े भी. आइए एक नज़र डालते हैं कि एकता कपूर आगे क्या-क्या लेकर आ रही हैं.
