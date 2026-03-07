नयनिका संग शादी के बाद अल्लू सिरीश ने ससुर के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, बोले- 'ऐसी बेटी को पालने..'

अल्लू सिरीश ने नयनिका रेड्डी के संग 6 मार्च को सात फेरे लिए हैं. शादी के बाद एक्टर ने इंस्टाग्राम पर बेहद ही इमोशनल पोस्ट शेयर किया. अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने नयनिका के दिवंगत पिता और अपने दिवंगत ससुर को श्रद्धांजलि देकर हर किसी का दिल छू लिया.

इस कपल ने हैदराबाद में ग्रैंड वेडिंग की. इस शादी में परिवार के लोगों के साथ-साथ इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सेलेब्स शामिल हुए. अल्लू सिरीश और नयनिका की शादी में राम चरण, चिरंजीवी, पवन कल्यान, सूर्या समेत कई सुपरस्टार पहुंचे थे. अल्लू सिरीश ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वो और उनकी वाइफ नयनिका दोनों ही शानदार वेडिंग आउटफिट में नजर आ रहे हैं.

ससुर को सिरीशने दी श्रद्धांजलि

तस्वीर में सिरीश आइवरी सिल्क शेरवानी में बेहद शानदार दिख रहे थे, जिस पर सुनहरी कढ़ाई की गई थी और इसके साथ उन्होंने मैचिंग धोती पहनी थी. वहीं नयनिका पेस्टल लैवेंडर रंग की कांजीवरम साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जिसे उन्होंने रिच जरी वर्क और डायमंड-रूबी ज्वेलरी के साथ कैरी किया था.

अपनी और नयनिका की तस्वीर के बाद अल्लू सिरीश ने पोस्ट में नयनिका के दिवंगत पिता डी. शरथ चंद्र रेड्डी को समर्पित कुछ तस्वीरें भी शामिल कीं. उनके इस भावुक जेस्चर ने फैंस का दिल छू लिया.

अल्लू सिरीश ने कैप्शन में लिखा,'मेरे दिवंगत ससुर डी. शरथ चंद्र रेड्डी गरु, जिनसे मिलने का मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिला. उस महिला को इस तरह पालने-पोसने के लिए आपका धन्यवाद, जिसे आज मैं अपनी पत्नी कहता हूं. आपने जो प्यार शुरू किया, उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी आगे बढ़ाता रहूंगा.' अल्लू सिरीश के पोस्ट पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों ने अपने ससुर की विरासत को इस तरह सम्मान देने और उनके प्रति फीलिंग जाहिर करने के लिए एक्टर की सराहना की.'

