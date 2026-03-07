फैशन एंटरप्रेन्योर सीमा खान बॉलीवुड की सफल बिजनेस वुमेन में से एक हैं. उन्होंने बांद्रा 190 की सह-स्थापना की और अपने खुद के कपड़ों की दुकान चलाई, जिनके आउटलेट्स मुंबई और दुबई में हैं. उनके क्लाइंट्स में कई नामी सेलिब्रिटी शामिल हैं, जैसे मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर खान और कैटरीना कैफ. सीमा ने 1998 में एक्टर सोहेल खान से शादी की और बाद में नेटफ्लिक्स के शो 'Fabulous Lives of Bollywood Wives' में भी नजर आईं.