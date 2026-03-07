एक्सप्लोरर
Womens Day 2026: गौरी-महीप से लेकर सुजैन खान तक, ये हैं बॉलीवुड की बॉस लेडीज, देखें पूरी लिस्ट
Womens Day 2026: कल, 8 मार्च को पूरा देश वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने वाला है. इस खास मौके पर आइए जानते हैं बॉलीवुड की बॉस लेडीज के बारे में जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.
महिला दिवस हर साल की तरह ही इस साल भी 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा. इस खास मौके पर चलिए उन महिलाओं को सेलिब्रेट करते हैं, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और खुद के दम पर करियर बनाया. समाज में अक्सर महिलाओं को किसी की बेटी, पत्नी या मां के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई ने इन लेबल्स से बाहर निकलकर अपनी राह बनाई. कई बॉलीवुड स्टार्स की पत्नियां अब खुद एंटरप्रेन्योर, डिजाइनर, प्रोड्यूसर और लेखक बन चुकी हैं. उनकी कहानी हमें बताती है कि मेहनत और टैलेंट से ही सफलता मिलती है.
Published at : 07 Mar 2026 08:08 PM (IST)
बॉलीवुड
