हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडWomens Day 2026: गौरी-महीप से लेकर सुजैन खान तक, ये हैं बॉलीवुड की बॉस लेडीज, देखें पूरी लिस्ट

Womens Day 2026: गौरी-महीप से लेकर सुजैन खान तक, ये हैं बॉलीवुड की बॉस लेडीज, देखें पूरी लिस्ट

Womens Day 2026: कल, 8 मार्च को पूरा देश वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने वाला है. इस खास मौके पर आइए जानते हैं बॉलीवुड की बॉस लेडीज के बारे में जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Mar 2026 08:08 PM (IST)
Womens Day 2026: कल, 8 मार्च को पूरा देश वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने वाला है. इस खास मौके पर आइए जानते हैं बॉलीवुड की बॉस लेडीज के बारे में जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.

महिला दिवस हर साल की तरह ही इस साल भी 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा. इस खास मौके पर चलिए उन महिलाओं को सेलिब्रेट करते हैं, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और खुद के दम पर करियर बनाया. समाज में अक्सर महिलाओं को किसी की बेटी, पत्नी या मां के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई ने इन लेबल्स से बाहर निकलकर अपनी राह बनाई. कई बॉलीवुड स्टार्स की पत्नियां अब खुद एंटरप्रेन्योर, डिजाइनर, प्रोड्यूसर और लेखक बन चुकी हैं. उनकी कहानी हमें बताती है कि मेहनत और टैलेंट से ही सफलता मिलती है.

1/8
गौरी खान एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने इंटरनेशनल और इंडियन सेलेब्स जैसे रोबर्टो कैवाली, मुकेश अंबानी, राल्फ लॉरेन, जैकलीन फर्नांडीज, करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए घर और ऑफिस शानदार डिजाइन किए हैं. 1991 से वो शाहरुख खान की पत्नी हैं और 2002 में उनके साथ मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की. 2018 में उन्हें फॉर्च्यून इंडिया की '50 सबसे ताकतवर महिलाओं' की लिस्ट में भी शामिल किया गया था.
गौरी खान एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने इंटरनेशनल और इंडियन सेलेब्स जैसे रोबर्टो कैवाली, मुकेश अंबानी, राल्फ लॉरेन, जैकलीन फर्नांडीज, करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए घर और ऑफिस शानदार डिजाइन किए हैं. 1991 से वो शाहरुख खान की पत्नी हैं और 2002 में उनके साथ मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की. 2018 में उन्हें फॉर्च्यून इंडिया की ‘50 सबसे ताकतवर महिलाओं’ की लिस्ट में भी शामिल किया गया था.
2/8
फैशन एंटरप्रेन्योर सीमा खान बॉलीवुड की सफल बिजनेस वुमेन में से एक हैं. उन्होंने बांद्रा 190 की सह-स्थापना की और अपने खुद के कपड़ों की दुकान चलाई, जिनके आउटलेट्स मुंबई और दुबई में हैं. उनके क्लाइंट्स में कई नामी सेलिब्रिटी शामिल हैं, जैसे मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर खान और कैटरीना कैफ. सीमा ने 1998 में एक्टर सोहेल खान से शादी की और बाद में नेटफ्लिक्स के शो 'Fabulous Lives of Bollywood Wives' में भी नजर आईं.
फैशन एंटरप्रेन्योर सीमा खान बॉलीवुड की सफल बिजनेस वुमेन में से एक हैं. उन्होंने बांद्रा 190 की सह-स्थापना की और अपने खुद के कपड़ों की दुकान चलाई, जिनके आउटलेट्स मुंबई और दुबई में हैं. उनके क्लाइंट्स में कई नामी सेलिब्रिटी शामिल हैं, जैसे मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर खान और कैटरीना कैफ. सीमा ने 1998 में एक्टर सोहेल खान से शादी की और बाद में नेटफ्लिक्स के शो 'Fabulous Lives of Bollywood Wives' में भी नजर आईं.
Published at : 07 Mar 2026 08:08 PM (IST)
Sussanne Khan Maheep Kapoor Gauri Khan Womens Day 2026

