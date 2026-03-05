एक्सप्लोरर
अभिषेक-ऐश्वर्या से लेकर शाहरुख-आमिर तक, अर्जुन तेंदुलकर की शादी में लगा सितारों का मेला, अमिताभ बच्चन भी पहुंचे
अर्जुन तेंदुलकर की शादी का भव्य आयोजन मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में हुआ. जहां फिल्म, क्रिकेट और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. अभिषेक-ऐश्वर्या ने अपने लुक से रौनक बढ़ाई.
भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में परिवार ने शादी का भव्य आयोजन किया, जिसमें फिल्म और क्रिकेट जगत के कई बड़े नामों ने शामिल होकर इसे खास बना दिया. यह शादी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में किया गया था, जो अपने शानदार इवेंट्स और भव्य आयोजन को लेकर जाना जाता है. इसी बीच आइए उन सभी की तस्वीरें देखते हैं, जो इस शादी में चार चांद लगाने आए थे.
1/10
2/10
Published at : 05 Mar 2026 03:06 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
अभिषेक-ऐश्वर्या से लेकर शाहरुख-आमिर तक, अर्जुन तेंदुलकर की शादी में लगा सितारों का मेला
बॉलीवुड
8 Photos
बॉलीवुड फिल्में जिनका रिलीज से पहले बदला गया था नाम, लिस्ट में 'वीर जारा' भी है शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
बॉलीवुड
7 Photos
किराए के घर से लाखों कमाते हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में अमिताभ बच्चन-सलमान खान का नाम भी शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
नुपूर सेनन ने स्टेबिन बेन संग शादी के बाद सेलिब्रेट की पहली होली, बहन कृति ने शेयर की झलक
बॉलीवुड
7 Photos
फेसबुक फोटो देखकर इस बच्ची को मिला था फिल्म का ऑफर, आज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होती है गिनती
बॉलीवुड
7 Photos
39 की उम्र में 25 की लगती हैं श्रद्धा कपूर, जाने एक्ट्रेस का क्या है फिटनेस सीक्रेट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
रिव्यू: अनिल कपूर-आदित्य रावल का कमाल का परफॉर्मेंस, कहानी की कमजोरी पर भारी पड़ी सूबेदार की सूबेदारी
मनोरंजन
इब्राहिम अली खान के बर्थडे पर सबा पटौदी का इमोशनल पोस्ट, करीना कपूर ने भी किया विश
मनोरंजन
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
मनोरंजन
लैविश लाइफ जीती हैं जाह्नवी कपूर, 29 की उम्र में हैं करोड़ों की मालकिन, जानें नेटवर्थ
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
अभिषेक-ऐश्वर्या से लेकर शाहरुख-आमिर तक, अर्जुन तेंदुलकर की शादी में लगा सितारों का मेला
बॉलीवुड
8 Photos
बॉलीवुड फिल्में जिनका रिलीज से पहले बदला गया था नाम, लिस्ट में 'वीर जारा' भी है शामिल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion