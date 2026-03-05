हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअभिषेक-ऐश्वर्या से लेकर शाहरुख-आमिर तक, अर्जुन तेंदुलकर की शादी में लगा सितारों का मेला, अमिताभ बच्चन भी पहुंचे

अभिषेक-ऐश्वर्या से लेकर शाहरुख-आमिर तक, अर्जुन तेंदुलकर की शादी में लगा सितारों का मेला, अमिताभ बच्चन भी पहुंचे

अर्जुन तेंदुलकर की शादी का भव्य आयोजन मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में हुआ. जहां फिल्म, क्रिकेट और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. अभिषेक-ऐश्वर्या ने अपने लुक से रौनक बढ़ाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Mar 2026 03:06 PM (IST)
अर्जुन तेंदुलकर की शादी का भव्य आयोजन मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में हुआ. जहां फिल्म, क्रिकेट और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. अभिषेक-ऐश्वर्या ने अपने लुक से रौनक बढ़ाई.

भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में परिवार ने शादी का भव्य आयोजन किया, जिसमें फिल्म और क्रिकेट जगत के कई बड़े नामों ने शामिल होकर इसे खास बना दिया. यह शादी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में किया गया था, जो अपने शानदार इवेंट्स और भव्य आयोजन को लेकर जाना जाता है. इसी बीच आइए उन सभी की तस्वीरें देखते हैं, जो इस शादी में चार चांद लगाने आए थे.

1/10
एक्टर आमिर खान भी इस फंक्शन में पहुंचे. वो रेड आउटफिट में नजर आए.
एक्टर आमिर खान भी इस फंक्शन में पहुंचे. वो रेड आउटफिट में नजर आए.
2/10
शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ पहुंचे. शाहरुख को ऑफ व्हाइट आउटफिट में देखा. वहीं गौरी और सुहाना येलो कलर की ड्रेस में थीं.
शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ पहुंचे. शाहरुख को ऑफ व्हाइट आउटफिट में देखा. वहीं गौरी और सुहाना येलो कलर की ड्रेस में थीं.
Published at : 05 Mar 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Aamir Khan Arjun Tendulkar SRK

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Subedar Review: अनिल कपूर-आदित्य रावल का कमाल का परफॉर्मेंस, कहानी की कमजोरी पर भारी पड़ी सूबेदार की सूबेदारी
रिव्यू: अनिल कपूर-आदित्य रावल का कमाल का परफॉर्मेंस, कहानी की कमजोरी पर भारी पड़ी सूबेदार की सूबेदारी
मनोरंजन
इब्राहिम अली खान के बर्थडे पर सबा पटौदी का इमोशनल पोस्ट, करीना कपूर ने भी किया विश
इब्राहिम अली खान के बर्थडे पर सबा पटौदी का इमोशनल पोस्ट, करीना कपूर ने भी किया विश
मनोरंजन
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
मनोरंजन
लैविश लाइफ जीती हैं जाह्नवी कपूर, 29 की उम्र में हैं करोड़ों की मालकिन, जानें नेटवर्थ
लैविश लाइफ जीती हैं जाह्नवी कपूर, 29 की उम्र में हैं करोड़ों की मालकिन, जानें नेटवर्थ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समाधान नहीं...'
Live: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समाधान...'
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश का कार्यकाल ऐतिहासक, दामन पर कोई दाग नहीं, राज्यसभा के लिए सीएम के नामांकन के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह
Live: नीतीश का कार्यकाल ऐतिहासक, दामन पर कोई दाग नहीं, राज्यसभा के लिए सीएम के नामांकन के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
ट्रेंडिंग
चोरी का अड्डा बनी ट्रेन की साइड अपर बर्थ, गरीब वेंडर्स को बनाया निशाना, वीडियो देख खौलेगा खून
चोरी का अड्डा बनी ट्रेन की साइड अपर बर्थ, गरीब वेंडर्स को बनाया निशाना, वीडियो देख खौलेगा खून
शिक्षा
UPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट
UPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget