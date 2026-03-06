एक्सप्लोरर
स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे थे शाहरुख से आमिर तक, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी की इनसाइड फोटोज आई सामने
Arjun Tendulkar Wedding Inside Photos: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी के खास मौके पर कई सेलेब्स ने शिरकत की. आइए देखते हैं शादी की इनसाइड फोटोज.
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के घर इन दिनों खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने हाल ही में सानिया चंडोक से शादी रचाई है. शादी समारोह में खेल और फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं. आइए देखते हैं सेलेब्स की इनसाइड फोटोज.
Published at : 06 Mar 2026 02:37 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
