स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे थे शाहरुख से आमिर तक, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी की इनसाइड फोटोज आई सामने

स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे थे शाहरुख से आमिर तक, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी की इनसाइड फोटोज आई सामने

Arjun Tendulkar Wedding Inside Photos: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी के खास मौके पर कई सेलेब्स ने शिरकत की. आइए देखते हैं शादी की इनसाइड फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Mar 2026 02:37 PM (IST)
Arjun Tendulkar Wedding Inside Photos: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी के खास मौके पर कई सेलेब्स ने शिरकत की. आइए देखते हैं शादी की इनसाइड फोटोज.

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के घर इन दिनों खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने हाल ही में सानिया चंडोक से शादी रचाई है. शादी समारोह में खेल और फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं. आइए देखते हैं सेलेब्स की इनसाइड फोटोज.

1/8
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने हाल ही में 5 मार्च को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सानिया चंडोक के साथ शादी रचाई है.
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने हाल ही में 5 मार्च को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सानिया चंडोक के साथ शादी रचाई है.
2/8
दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों से शादी को है. दूल्हा दुल्हन बने दोनों काफी खूबसूरत लग रहे हैं. शादी से उनकी कई फोटोज सामने आई है.
दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों से शादी को है. दूल्हा दुल्हन बने दोनों काफी खूबसूरत लग रहे हैं. शादी से उनकी कई फोटोज सामने आई है.
Published at : 06 Mar 2026 02:37 PM (IST)
Sachin Tendulkar Aishwarya Rai Bachchan Arjun Tendulkar

