हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअमिताभ के नाती अगस्त्य इंडिया में पढ़े हैं या विदेश से? जानें 'इक्कीस' एक्टर ने कहां से की है शुरुआती पढ़ाई

Agastya Nanda Educational Qualification: नव्या नंदा ने IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेकर सबका ध्यान खींचा, वहीं उनके भाई अगस्त्य की पढ़ाई भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रही.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 08:00 PM (IST)
नव्या नंदा की पढ़ाई और सक्सेस के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके भाई अगस्त्य नंदा की शिक्षा पर कम ही चर्चा हुई है. आज हम जानेंगे कि अगस्त्य ने कहां से और कितनी पढ़ाई की है,

जब से अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लिया है, तब से ये परिवार और इनकी एजुकेशनल क्वालीफिकेशन फिर से चर्चा में आ गई है.
नव्या की पढ़ाई पर तो काफी बात हो चुकी है, आज जानते हैं कि उनके भाई यानी अगस्त्य नंदा की एजुकेशनल क्वालीफिकेशन क्या है. उन्होंने कहां से और कितनी पढ़ाई की है, वे इंडिया में पढ़ें हैं या विदेश में?
अगस्त्य नंदा अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा और दामाद निखिल नंदा के बेटे हैं. उनके पिता का बड़ा बिजनेस है और अगस्त्य दो भाई-बहनों में छोटे हैं. नव्या नवेली उनकी बड़ी बहन हैं. इन दोनों ने ही लंदन के सेवनओक्स स्कूल से पढ़ाई की है.
स्कूलिंग की बात करें तो अगस्त्य ने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, मुंबई से प्राइमरी एजुकेशन ली है. इस स्कूल से उनकी प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन पूरी हुई है.
इसके बाद अगस्त्य आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए. यहां से उन्होंने सेकेंडरी की पढ़ाई की है. स्कूल चुना सेवनओक्स. अपनी बहन से अलग अगस्त्य को फिल्मों में इंटरेस्ट है और वे पहली फिल्म कर चुके हैं.
सेवेनओक्स स्कूल, लंदन से अगस्त्य ने साल 2019 में अपनी सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की. साल 2019 में उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था. दोनों भाई-बहन यहीं से पढ़े हैं.
अब बिग बी के नाती अगस्त्य की फिल्म 'इक्कीस' की पहली झलक आने के बाद हर कोई उनके बारे में ही ऑनलाइन खोज रहा है.
अगस्त्य को पढ़ाई के अलावा अपनी क्रिएटिविटी दिखाना भी पसंद है. वे शॉर्ट फिल्म लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं और अब 'इक्कीस' से बतौर हीरो फिर से दिखने वाले हैं.
अगस्त्य ने अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए म्यूजिक भी दिया था. इस तरह से वे अपना म्यूजिकल टैलेंट भी दिखा चुके हैं और अब हीरो भी बन चुके हैं.
अगस्त्य ने अपनी डेब्यू फिल्म ‘आर्चीज’ में मुख्य रोल निभाई, जिसमें सुहाना खान उनके अपोजिट थीं और इसे जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया था.
Published at : 14 Oct 2025 08:00 PM (IST)
