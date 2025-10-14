अगस्त्य नंदा अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा और दामाद निखिल नंदा के बेटे हैं. उनके पिता का बड़ा बिजनेस है और अगस्त्य दो भाई-बहनों में छोटे हैं. नव्या नवेली उनकी बड़ी बहन हैं. इन दोनों ने ही लंदन के सेवनओक्स स्कूल से पढ़ाई की है.