आदित्य रॉय कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: 27 साल की उम्र में नैनों से चलाती हैं तीर

आदित्य रॉय कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: 27 साल की उम्र में नैनों से चलाती हैं तीर

Ananya Panday Pics: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलवा रहे हैं. जो फिल्मों में एक्टिंग और सोशल मीडिया पर हुस्न के जलवे बिखेरती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 16 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Ananya Panday Pics: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलवा रहे हैं. जो फिल्मों में एक्टिंग और सोशल मीडिया पर हुस्न के जलवे बिखेरती हैं.

बॉलीवुड के हैंडसम स्टार आदित्य रॉय कपूर 16 नवंबर को 40 साल के हो चुके हैं. आदित्य बॉलीवुड के वो स्टार हैं. जो अपनी फिल्मों से ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. करीब 12 साल के करियर में एक्टर का नाम कई हसीनाओं संग जुड़ा. इन्हीं में से एक से आज हम आपको मिलवा रहे हैं.

1/10
दरअसल हम बात कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की. जी हां करीब दो साल पहले ये खबरें आई थी कि अनन्या बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं.
दरअसल हम बात कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की. जी हां करीब दो साल पहले ये खबरें आई थी कि अनन्या बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं.
2/10
इन खबरों को हवा तब मिली थी. जब दोनों की एक वेकेशन से रोमांटिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी.
इन खबरों को हवा तब मिली थी. जब दोनों की एक वेकेशन से रोमांटिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी.
3/10
इस तस्वीर में अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक-दूजे की बाहों में बाहें डाले हुए दिखाई दिए थे. इसके बाद कई बार दोनों को लंच और मूवी डेट पर भी एकसाथ स्पॉट किया गया.
इस तस्वीर में अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक-दूजे की बाहों में बाहें डाले हुए दिखाई दिए थे. इसके बाद कई बार दोनों को लंच और मूवी डेट पर भी एकसाथ स्पॉट किया गया.
4/10
हालांकि आदित्य और अनन्या ने कभी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई थी. दोनों ने अपनी लव लाइफ को सीक्रेट रखा था. बावजूद इसके इनके रिश्ते को नजर लग गई और ये कपल अलग हो गया.
हालांकि आदित्य और अनन्या ने कभी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई थी. दोनों ने अपनी लव लाइफ को सीक्रेट रखा था. बावजूद इसके इनके रिश्ते को नजर लग गई और ये कपल अलग हो गया.
5/10
खबरों के अनुसार अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर ने करीब दो साल की डेटिंग के बाद साल 2024 में ब्रेकअप कर लिया था. इसपर भी दोनों स्टार्स ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया.
खबरों के अनुसार अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर ने करीब दो साल की डेटिंग के बाद साल 2024 में ब्रेकअप कर लिया था. इसपर भी दोनों स्टार्स ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया.
6/10
आदित्य से अलग होने के बाद अन्नया पांडे ने अपना पूरा फोकस करियर पर रखा. एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म 'खो गए हम कहां' में नजर आई थी.
आदित्य से अलग होने के बाद अन्नया पांडे ने अपना पूरा फोकस करियर पर रखा. एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म ‘खो गए हम कहां’ में नजर आई थी.
7/10
अनन्या अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस अपने ट्रेडिशनल और बिकिनी लुक शेयर करती रहती हैं.
अनन्या अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस अपने ट्रेडिशनल और बिकिनी लुक शेयर करती रहती हैं.
8/10
अनन्या पांडे बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बड़ी बेटी हैं. एक्ट्रेस ने अपने पिता के नक्श कदमों पर चलते हुए इंडस्ट्री में कदम रखा.
अनन्या पांडे बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बड़ी बेटी हैं. एक्ट्रेस ने अपने पिता के नक्श कदमों पर चलते हुए इंडस्ट्री में कदम रखा.
9/10
एक्ट्रेस ने महज 27 साल की उम्र में ही खुद का नाम बी-टाउन की पॉपुलर हसीनाओं की लिस्ट में शामिल कर लिया है.
एक्ट्रेस ने महज 27 साल की उम्र में ही खुद का नाम बी-टाउन की पॉपुलर हसीनाओं की लिस्ट में शामिल कर लिया है.
10/10
अनन्या पांडे की सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 26 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.
अनन्या पांडे की सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 26 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.
Published at : 16 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Tags :
Aditya Roy Kapur Ananya Panday Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

