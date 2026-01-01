सोशल मीडिया पर अजब-गजब वीडियो वायरल होते रहते हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें बॉलर गेंद को कई-कई डिग्री स्विंग करवा रहा है. आकाश चोपड़ा ने इस वीडियो के संबंध में कैप्शन दिया कि यह गेंदबाजी देख मिचेक स्टार्क भी शर्मा जाएंगे.

आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया है, जिसमें बॉलर प्लास्टिक की गेंद से गेंदबाजी कर रहा है. गेंद इतनी स्विंग कर रही है कि वाइड की लाइन पर थ्रो करने पर भी बल्लेबाज बोल्ड हो गया. बॉलर ने इन-स्विंग और आउट-स्विंग गेंदबाजी भी की. इस पर आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री करते हुए कहा, "स्विंग ऐसी कि मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए."

गेंदबाज ने वीडियो में कई बार इन-स्विंग गेंद फेंककर बल्लेबाज को बीट किया. उसने एक बीमर गेंद भी फेंकी, जिसपर बल्लेबाज ने दमदार शॉट लगा दिया. अगली ही गेंद आउट स्विंग रही, जिसपर बल्लेबाज चारों खाने चित्त होकर क्लीन बोल्ड हो गया. आकाश चोपड़ा ने इस वीडियो में मजेदार कमेंट्री भी की.

आकाश चोपड़ा अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे अजब-गजब वीडियो साझा करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं.

आकाश चोपड़ा ने मनाया न्यू ईयर

आकाश चोपड़ा ने नववर्ष 2026 के मौके पर सोशल मीडिया के माध्यम से सबको शुभकामनाएं भेजी हैं. उन्होंने X पर अपनी वाइफ संग तस्वीर साझा की और कैप्शन में लिखा, "हमारी तरफ से सबको 2026 के आगमन की बधाई. सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें."

आकाश चोपड़ा ने साल 2015 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था. उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें उन्होंने 2 अर्धशतक समेत 437 रन बनाए थे. अपने 162 मैचों के ऐतिहासिक फर्स्ट-क्लास करियर में उन्होंने 45.35 के औसत से 10,839 रन बनाए थे.

