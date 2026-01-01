Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पूरी दुनिया इस वक्त नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. नए साल के पहले दिन (1 जनवरी) को जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए गोला बारूद और कारतूस भिजवाए. भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की गई है.

जम्मू के पुंछ जिले में ड्रोन के जरिए विस्फोटक और कारतूस से भरे पैकेट गिराए गए हैं. ये पैकेट मिलने के बाद सेना हरकत में आ गई है और तलाशी के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बता दें कि ये पाकिस्तानी ड्रोन लाइन ऑफ़ कंट्रोल के पास पुंछ के खाड़ी करमाड़ा इलाके में भारतीय सीमा में घुस आया.

पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन

भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां ​​ड्रोन के उड़ान ट्रैक की जांच कर रही हैं. जम्मू और कश्मीर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को देखते हुए पिछले दिनों कुछ हिस्सों में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है. इस बैन के बाद ये दूसरी बार है जब एलओसी के पास ड्रोन की हरकत देखी गई.

सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते ड्रोन के जरिए भेजी गई विस्फोटक सामग्री को कब्जे में लिया गया है. ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसके पीछे किन आतंकी नेटवर्कों का हाथ है.

24 घंटे के भीतर दूसरी बार भारत में घुसा ड्रोन

बता दें कि भारत-पाकिस्तान की सीमा के पास पिछले 24 घंटों के भीतर ये दूसरी बार है जब ड्रोन देखा गया है. इससे पहले सांबा के फूलपुर में संदिग्ध ड्रोन को देखा गया था. ड्रोन कुछ समय तक भारतीय सीमा में था. हालांकि कुछ देर बार ही वह वापस चला गया. सेना ने ड्रोन एक्टिविटी को देखते हुए तुरंत पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

