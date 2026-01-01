नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके

म्यूचुअल फंड SIP उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्श है जो छोटी रकम से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं. हर महीने फिक्स अमाउंट निवेश करने से मार्केट का रिस्क कम होता है. लाॅन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. जिससे 2026 में आपकी सैलरी पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो सकती है.