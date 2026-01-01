'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है. अब इसको लेकर तमाम हिन्दू संगठनों ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हमला बोलना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय हिन्दू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने शाहरुख खान को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है. उन्होंने ऐलान किया कि जो शाहरुख की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख रुपये इनाम देंगे.

मीरा राठौर आज मथुरा कोर्ट में चल रहे अनिरुद्ध आचार्य महाराज के मामले में अपना बयान दर्ज कराने मथुरा पहुंची थीं. जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया, यही नहीं मीरा राठौर ने शाहरुख खान के पोस्टर पर कालिख पोती और चप्पल मारकर अपना विरोध जताया.

बांग्लादेशी खिलाडियों को शामिल करने पर नाराज

मीरा राठौर का कहना था कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को जला कर मार दिए गए और यह वहीं के लोगों को खरीद कर करके खिला रहा है. आज मैंने उसके मुंह पर कालिख पोती और उसको जूते से मारा है. अगर हमारे भाइयों के साथ ऐसा होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे. हमारे भाइयों के साथ जो हो रहा है, वह गलत हो रहा है. जो भी उसकी जीभ काट कर लेकर आएगा हम उसके ₹100000 नगद इनाम देंगे.

हिन्दू संगठनों के निशाने पर आए शाहरुख़

मीरा राठौर से पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और बीजेपी नेता संगीत सोम भी शाहरुख खान को लेकर बयान दे चुके हैं और उन्हें गद्दार तक कहा. लेकिन अभी तक बीजेपी या किसी शीर्ष नेता ने इन बयानों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

यहां बता दें कि बांग्लादेश में जारी हिंसा में कई हिन्दुओं की हत्या के बाद देश में हिन्दू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है. इससे पहले शाहरुख निशाने पर नहीं थे, लेकिन अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी में बांगादेशी खिलाड़ियों को लेकर निशाने पर आ गए हैं.