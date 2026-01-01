हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'सिकंदर' के चलते सलमान खान को हुआ नुकसान, 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए मिली कम फीस

Battle Of Galwan Star Cast Fees: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए अपनी फीस कम कर दी है. वहीं चित्रांगदा सिंह से लेकर बाकी स्टार कास्ट की फीस का भी खुलासा हो गया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Jan 2026 05:37 PM (IST)
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है. फिल्म का टीजर भी रिलीज हो गया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट में इजाफा हो गया है. लेकिन इस फिल्म के लिए सलमान खान को पिछली फिल्म 'सिकंदर' के मुकाबले कम फीस मिली है.

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को अपूर्व लखिया डायरेक्ट कर रहे हैं. ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनोमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
मिड डे की रिपोर्ट की मानें तो इस वॉर बेस्ड फिल्म के सलमान खान को 110 करोड़ रुपए फीस अदा की गई है. ये रकम भाईजान की पिछली फिल्म 'सिकंदर' से काफी कम है.
Published at : 01 Jan 2026 05:24 PM (IST)
