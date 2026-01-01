एक्सप्लोरर
'सिकंदर' के चलते सलमान खान को हुआ नुकसान, 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए मिली कम फीस
Battle Of Galwan Star Cast Fees: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए अपनी फीस कम कर दी है. वहीं चित्रांगदा सिंह से लेकर बाकी स्टार कास्ट की फीस का भी खुलासा हो गया है.
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है. फिल्म का टीजर भी रिलीज हो गया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट में इजाफा हो गया है. लेकिन इस फिल्म के लिए सलमान खान को पिछली फिल्म 'सिकंदर' के मुकाबले कम फीस मिली है.
