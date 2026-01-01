हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका पादुकोण, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड

2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका पादुकोण, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड

Deepika Padukone Upcoming Projects in 2026: साल 2026 में सबसे बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं दीपिका पादुकोण. किसी में शाहरुख तो किसी में सलमान और विक्की कौशल के साथ दिखेगा जलवा.

By : आईएएनएस | Updated at : 01 Jan 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लिए साल 2025 विवादों से घिरा रहा है, लेकिन साल 2026 में वे स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं.

अभिनेत्री के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर वे लगातार काम कर रही हैं. मां बनने के बाद अभिनेत्री ने बीते साल पर्दे से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन अब वे साल 2026 को पूरी तरीके से अपने नाम करने के लिए तैयार हैं.

दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्में

किंग और महावतार

दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल की बहुप्रतीक्षित पौराणिक ड्रामा 'महावतार' में एक अहम भूमिका निभाती दिख सकती हैं. फिल्म में उनके किरदार को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका का नाम फाइनल हो चुका है.

वहीं, दीपिका पादुकोण एक बार फिर शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं. फिल्म के टीजर और पोस्टर भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. दीपिका, शाहरुख खान की लगभग हर फिल्म में होती हैं, क्योंकि अभिनेता का मानना है कि दीपिका उनके लिए लकी हैं.

'टाइगर वर्सेस पठान' में भी दिख सकती हैं दीपिका

'टाइगर वर्सेस पठान' साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि फिल्म में करण-अर्जुन का मिलन होने वाला है. मतलब शाहरुख खान और सलमान खान लंबे समय के बाद स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है.

'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2: देव' में होगा अहम रोल

अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2: देव' में भी दीपिका पादुकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पहले फिल्म में दीपिका की छोटी सी झलक दिखाई गई थी, लेकिन दूसरे पार्ट में अभिनेत्री का नया वर्जन देखने को मिल सकता है.

'पठान 2' में नजर आएंगी शाहरुख के साथ

शाहरुख की मचअवेटेड फिल्म 'पठान-2' भी साल 2026 में रिलीज होगी और एक बार फिर शाहरुख खान के साथ दीपिका नजर आने वाली हैं. फिल्म के पहले पार्ट में शाहरुख के साथ दीपिका ही थी.

अल्लू अर्जुन के साथ 'एए22xए6' में भी दिखेंगी दीपिका

निर्देशक एटली कुमार अपने अगले प्रोजेक्ट 'एए22xए6' में अल्लू अर्जुन के साथ काम कर रहे हैं. इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट दीपिका पादुकोण को साइन किया जा चुका है और फिल्म में जाह्नवी कपूर भी होंगी. यह साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इसके नए नाम की घोषणा भी जल्द की जाएगी.

Published at : 01 Jan 2026 05:55 PM (IST)
Embed widget