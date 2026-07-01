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टॉक्सिक की फीमेल स्टार कास्ट का लुक रिवील, जानें- कैसा है कियारा से नयनतारा सहित सभी एक्ट्रेसेस का किरदार
Toxic Female Stars First Look: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' से सभी फीमेल लीड स्टार कास्ट का लुक सामने आ गया है, जिसमें कियारा आडवाणी से नयनतारा तक का शानदार अंदाज में नजर आ रही हैं.
यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' से फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला हैं. आज ही फिल्म से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें सभी फीमेल स्टार कास्ट के लुक को रिवील किया गया है. कियारा आडवाणी से लेकर नयनतारा तक, सभी बहुत ही शानदार और अलग नजर आ रही हैं. साथ ही यश का इंटेस किरदार इसे और खास बना रहा हैं. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 09:53 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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