हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडटॉक्सिक की फीमेल स्टार कास्ट का लुक रिवील, जानें- कैसा है कियारा से नयनतारा सहित सभी एक्ट्रेसेस का किरदार

टॉक्सिक की फीमेल स्टार कास्ट का लुक रिवील, जानें- कैसा है कियारा से नयनतारा सहित सभी एक्ट्रेसेस का किरदार

Toxic Female Stars First Look: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' से सभी फीमेल लीड स्टार कास्ट का लुक सामने आ गया है, जिसमें कियारा आडवाणी से नयनतारा तक का शानदार अंदाज में नजर आ रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Jul 2026 09:53 PM (IST)
Toxic Female Stars First Look: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' से सभी फीमेल लीड स्टार कास्ट का लुक सामने आ गया है, जिसमें कियारा आडवाणी से नयनतारा तक का शानदार अंदाज में नजर आ रही हैं.

यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' से फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला हैं. आज ही फिल्म से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें सभी फीमेल स्टार कास्ट के लुक को रिवील किया गया है. कियारा आडवाणी से लेकर नयनतारा तक, सभी बहुत ही शानदार और अलग नजर आ रही हैं. साथ ही यश का इंटेस किरदार इसे और खास बना रहा हैं. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

1/7
खुले बाल, एक्सप्रेशन, कोट और बाइक पर नयनतारा का ये अवतार रफ, शानदार और धमाकेदार नजर आ रहा है.
खुले बाल, एक्सप्रेशन, कोट और बाइक पर नयनतारा का ये अवतार रफ, शानदार और धमाकेदार नजर आ रहा है.
2/7
कियारा आडवाणी की आंखें ही उनके किरदार की खूबसूरती है, जिसमें बहुत राज छिपे हुए हैं.
कियारा आडवाणी की आंखें ही उनके किरदार की खूबसूरती है, जिसमें बहुत राज छिपे हुए हैं.
Published at : 01 Jul 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Yash Tara Sutaria Nayanthara Toxic Movie

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
श्रेष्ठा अय्यर से लेकर मालती चाहर तक, ग्लैमर की दुनिया में कदम रख रही हैं इंडियन क्रिकेटर्स की बहनें
श्रेष्ठा अय्यर से लेकर मालती चाहर तक, ग्लैमर की दुनिया में कदम रख रही हैं इंडियन क्रिकेटर्स की बहनें
मनोरंजन
Box Office: 'मां इंटि बंगारम' ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड, बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड तेलुगू फिल्म
बॉक्स ऑफिस: 'मां इंटि बंगारम' ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड, बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड तेलुगू फिल्म
मनोरंजन
Welcome To The Jungle BO Day 6 Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', 9 बजे तक कलेक्शन 85 करोड़ के पार
Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', 9 बजे तक कलेक्शन 85 करोड़ के पार
मनोरंजन
Welcome To The Jungle Day 6: 'वेलकम टू द जंगल' ने छठे दिन काटा बॉक्स ऑफिस पर गदर, बनाए ये 8 रिकॉर्ड
'वेलकम टू द जंगल' ने छठे दिन काटा बॉक्स ऑफिस पर गदर, बनाए ये 8 रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV vs Curvv vs Harrier EV #sierraev #harrierev
New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

अमित भाटिया
अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
Opinion: धुरंधर के बाद यशराज की Alpha को ट्रोल करने लायक भी नहीं समझा जा रहा क्या?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली जिमखाना क्लब खाली कराने को लेकर केन्द्र का शो काउज नोटिस, 7 जुलाई तक मांगा जवाब
दिल्ली जिमखाना क्लब खाली कराने को लेकर केन्द्र का शो काउज नोटिस, 7 जुलाई तक मांगा जवाब
मध्य प्रदेश
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
ट्रेंडिंग
Viral Video : मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget