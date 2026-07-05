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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला

बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने पूजा के लिए नई ग्रांट (अनुदान) योजना शुरू की है. पूजा महोत्सव के दौरान राज्य सरकार सुविधा केंद्र बनाने और चलाने के लिए हर जिले को 1 लाख रुपये देगी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में पूजा के लिए नई ग्रांट (अनुदान) योजना शुरू की गई है. बीजेपी सरकार में भगवान जगन्नाथ को मां दुर्गा के मुकाबले ज़्यादा फंड दिया गया है. शुभेंदु सरकार ने बंगाल में हर रथ यात्रा आयोजक को 5 लाख रुपये देने का फैसला किया है. पिछले साल दुर्गा पूजा आयोजकों को पिछली सरकार से 1.1 लाख रुपये मिले थे, लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इस साल पैसा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्हें सच में इसकी जरूरत है. 

रथ यात्रा आयोजकों के लिए कोई जरूरत वाली शर्त नहीं रखी गई है. बता दें कि बंगाल में लगभग 43,000 रजिस्टर्ड दुर्गा पूजाएं होती हैं, जबकि नबन्ना के शुरुआती अनुमान के मुताबिक रजिस्टर्ड रथ यात्रा आयोजकों की संख्या कम से कम 26 है. हालांकि आर्थिक मदद मिलने से इस संख्या में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

बंगाल सरकार की ओर से जिला मजिस्ट्रेटों को ई-मेल किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपके जिले में चुनी गई रथ यात्रा कमेटियों में से हर एक के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है. कृपया 13 जुलाई, 2026 को चुनी गई रथ यात्रा कमेटियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को चेक सौंप दिए जाएं.

कब से शुरू होगा रथ यात्रा उत्सव?

बता दें कि 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव 16 जुलाई से शुरू हो रहा है. चेक बांटने के मौके पर बंगाल सीएम रथ यात्रा के आयोजकों को वर्चुअली संबोधित करेंगे. ई-मेल में कहा गया है कि सालाना रथ यात्रा उत्सव राज्य के सबसे अहम धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है और इसमें पश्चिम बंगाल और उसके बाहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं.

तीर्थयात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

राज्य सरकार सुविधा केंद्र बनाने और चलाने के लिए हर जिले को 1 लाख रुपये देगी, जिनमें पीने का पानी और ORS पैकेट, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सहायता, बुज़ुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की मदद के अलावा तीर्थयात्रियों को जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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