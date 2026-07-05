बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी रचा ली है. गौरी संग नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले आमिर सिर्फ शानदार फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. आइए जानते हैं उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है.

आमिर खान की नेटवर्थ

फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान की कुल नेटवर्थ करीब 1,862 करोड़ रुपये बताई जाती है. आज वो बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर्स में गिने जाते हैं. आमिर की कमाई फिल्मों में एक्टिंग, अपने प्रोडक्शन हाउस, ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है. इसी वजह से उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है.

आमिर खान के पास है करोड़ों की प्रॉपर्टी

आमिर खान ने सालों में कई महंगी प्रॉपर्टी खरीदी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास मुंबई के पाली हिल में एक प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा, इसी इलाके में उनका एक और लग्जरी अपार्टमेंट भी है. मुंबई में उनके नाम कई फ्लैट और अपार्टमेंट्स हैं, जबकि पंचगनी में करीब 7 करोड़ रुपये का फार्महाउस भी है.

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यही नहीं, आमिर के पास बांद्रा में भी एक आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहबाद में उनके नाम करीब 22 पुश्तैनी मकान हैं. इसके अलावा, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में भी करीब 75 करोड़ रुपये का एक शानदार घर है.

लग्जरी कार कलेक्शन

आमिर खान को लग्जरी कारों का भी काफी शौक है. उनके कार कलेक्शन में कई महंगी और शानदार गाड़ियां शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास रोल्स-रॉयस घोस्ट, मर्सिडीज-बेंज S600 और बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर जैसी लग्जरी कारें हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में है.

आमिर खान ने रचाई गौरी स्प्रैट संग शादी

पर्सनल लाइफ की बात करें तो आमिर खान ने आज 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी कर ली है. उनकी शादी घर पर ही हुई है. दोनों ने रजिस्टर मैरिज की है.

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. आशुतोष गोवारिकर, अंबानी फैमिली, बेटे जुनैद खान, बेटी आयरा खान, एली अवराम, राज ठाकरे और इरफान पठान ने भी इस खास मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

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