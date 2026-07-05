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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट39 साल के कीरोन पोलार्ड ने MI के लिए खेली तूफानी पारी, रोमांचक मुकाबले में नाईट राइडर्स को हराया

39 साल के कीरोन पोलार्ड ने MI के लिए खेली तूफानी पारी, रोमांचक मुकाबले में नाईट राइडर्स को हराया

MLC 2026: मेजर लीग क्रिकेट के 20वें मुकाबले में कीरोन पोलार्ड की तूफानी पारी देखने को मिली, जिसकी मदद से MI न्यूयॉर्क ने रोमांचक मुकाबले में एलए नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया.

Written By : शिवम |  Updated at : 05 Jul 2026 01:21 PM (IST)
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39 साल के कीरोन पोलार्ड मेजर लीग क्रिकेट 2026 में मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क के लिए खेल रहे हैं. आज हुए 20वें मुकाबले में लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपनी टीम को 1 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीत दिला दी. अंत में कोरी एंडरसन ने 154 की स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाकर जीत में अहम रोल निभाया.

एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. एलए नाइट राइडर्स के लिए मैथ्यू ट्रॉम्प ने सर्वाधिक 44 रन बनाए, कप्तान जेसन होल्डर ने 22 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 43 रन बनाए. इससे पहले ओपनर आंद्रे फ्लेचर ने 34 रनों की पारी खेली. 166 के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीरोन पोलार्ड ने नाबाद 63 रन बनाए.

एमआई न्यूयॉर्क की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, ओपनर क्विंटन डिकॉक खाता भी नहीं खोल पाए और जेसन होल्डर का शिकार हो गए. इसके बाद 38 के स्कोर पर निकोलस पूरन (16) भी आउट हो गए, मोनक पटेल ने 32 रन बनाए. टीम का चौथा विकेट 80 के स्कोर पर गिरा, तब जीत के लिए 49 गेंदों में 86 रन चाहिए थे, पोलार्ड और कोरी एंडरसन ने 88 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत तक पहुंचाया.

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कीरोन पोलार्ड ने 35 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 63 और कोरी एंडरसन ने 24 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 37 रन बनाए.

अंक तालिका के टॉप पर पहुंची MI

इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क मेजर लीग क्रिकेट 2026 की अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई. ये 6 में से टीम की चौथी जीत थी, टीम के 8 अंक हैं. वॉशिंगटन फ्रीडम के भी 8 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट कम होने के कारण टीम दूसरे नंबर पर है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Jul 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Kieron Pollard Major League Cricket Los Angeles Knight Riders MI New York MUMBAI INDIANS
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