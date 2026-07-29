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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 18 साल पूरे, जश्न में डूबी पूरी टीम, बबीता जी और जेठालाल ने लूटी महफिल

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 18 साल पूरे, जश्न में डूबी पूरी टीम, बबीता जी और जेठालाल ने लूटी महफिल

टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 18 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर शो की पूरी टीम ने मिलकर जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 29 Jul 2026 09:56 AM (IST)
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भारतीय टीवी इतिहास के सबसे पसंदीदा और लंबे समय तक चलने वाले कॉमेडी शोज में शामिल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (TMKOC) ने अपनी शानदार सफलता के 18 साल पूरे कर लिए हैं. 28 जुलाई 2008 को शुरू हुए इस आइकॉनिक शो ने 18वें बर्थडे के खास मौके पर एक नए पड़ाव में कदम रखा. इस जश्न को यादगार बनाने के लिए मेकर्स और पूरी स्टारकास्ट ने मिलकर जमकर सेलिब्रेशन किया.

'हंसो और हंसाओ दिवस' के रूप में सेलिब्रेट किया गया ये खास दिन
शो के 18 साल पूरे होने की खुशी में प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया. इस खास दिन को पूरी टीम ने 'हंसो और हंसाओ दिवस' के तौर पर सेलिब्रेट किया गया. 

 
 
 
 
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इस दौरान जेठालाल (दिलीप जोशी), बापू जी (अमित भट्ट) और पोपटलाल (श्याम पाठक) को एक साथ देखा गया. तीनों ने पैपराजी को जमकर पोज दिए.

 
 
 
 
 
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जेठालाल और बबीता जी की जोड़ी ने जमाया रंग
सेलिब्रेशन के दौरान शो की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी 'जेठालाल' (दिलीप जोशी) और 'बबीता जी' (मुनमुन दत्ता) ने जमकर सुर्खियां बटोरीं. दोनों ने पूरी टीम के साथ इस खास मौके को सेलिब्रेट किया और खूब मस्ती की. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने शो के 18 सालों के सफर से जुड़ी अपनी यादें भी शेयर कीं.

 
 
 
 
 
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'बापूजी' का वीडियो वायरल
इस आइकॉनिक सीरियल में 'बापूजी' का किरदार एक्टर अमित भट्ट निभाते हैं. 53 साल के अमित भट्ट शो में अपने किरदार को निभाने के लिए खास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. वो बापूजी के लुक को परफेक्ट दिखाने के लिए टोपी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके काले बाल छिप जाते हैं. अब एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बिना टोपी के नजर आ रहे हैं और पैपराजी से वीडियो रिकॉर्ड न करने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
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पैपराजी पर गुस्सा करती दिखीं बबीता जी
मुनमुन दत्ता का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैपराजी पर नाराज होती दिख रही हैं. उन्होंने कहा, 'क्यों धक्का-मुक्की कर रहे हो आप लोग... उन्हें (पैपराजी को) जगह क्यों नहीं दे रहे हो? आराम से करो.'

 
 
 
 
 
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इस खास इवेंट में शो में 'माधवी' का किरदार निभाने वाली सोनालिका जोशी के अलावा 'आत्माराम भिड़े' (मंदर चंदवाडकर), 'तारक मेहता' (सचिन श्रॉफ), 'अंजली मेहता' (सुनैना फौजदार) और 'अय्यर' (तनुज महाशब्दे) समेत गोकुलधाम सोसाइटी के कई सितारे शामिल हुए. शो की पूरी टीम ने इस भव्य सेलिब्रेशन में पहुंचकर 18 सालों के सफर का जश्न मनाया. 

ये भी पढ़ें:-सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज, बंटवारे के सबसे दर्दनाक दौर की झलक देख दहल जाएगा दिल

 
 
 
 
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असित मोदी ने जताया आभार
सीरियल के 18 साल पूरे होने पर निर्माता असित मोदी ने भी एक खास पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, '18 साल... यकीन नहीं होता कि आज इस सफ़र को पूरे 18 साल हो गए. जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत की थी, तब बस एक ही सपना था हर घर तक मुस्कान पहुंचे. आज लगता है कि वह सपना आप सभी के प्यार, विश्वास और आशीर्वाद से सच हो गया. आपने इस शो को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा बना लिया. यही अपनापन हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमें हर दिन कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता है. इन 18 सालों में साथ निभाने, हंसने, मुस्कुराने और हमें अपना बनाने के लिए दिल से धन्यवाद. आइए, इसी तरह साथ मिलकर हंसी और खुशियां बांटते रहें.'

 
 
 
 
 
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4700 से ज्यादा एपिसोड्स का सफर  
बता दें कि साल 2008 से लगातार दर्शकों को गुदगुदा रहा ये शो 4,700 से भी अधिक एपिसोड्स पूरे कर चुका है. इतने सालों बाद भी टीआरपी चार्ट्स और दर्शकों के दिलों में गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्यों का जादू बरकरार है.

ये भी पढ़ें:-कब रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर? प्रोड्यूसर ने दिया अपडेट 

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Published at : 29 Jul 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Asit Kumarr Modi Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
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