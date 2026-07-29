सर्जरी के बाद राम चरण की अस्पताल से पहली तस्वीर आई सामने, इस हाल में दिखे एक्टर
Ram Charan First Pic After Surgery: कलाई की सर्जरी के बाद राम चरण की अस्पताल के बिस्तर से पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. एक्टर को डॉक्टर्स ने 8 हफ्ते रेस्ट की सलाह दी है.
'पेद्दी' फिल्म की शूटिंग के दौरान पैन इंडिया स्टार राम चरण की कलाई में चोट लग गई थी. उस समय एक्टर फिल्म के प्रमोशन की वजह से सर्जरी नहीं करा पाए थे. वहीं हाल ही में एक्टर ने कोयंबटूर के हॉस्पिटल में अपनी कलाई की सर्जरी कराई थी. अब सर्जरी के बाद एक्टर रिकवर हो रहे हैं. इन सबके बीच हॉस्पिटल के बिस्तर से राम चरण की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वे डॉक्टर्स संग नजर आ रहे हैं.
राम चरण की अस्पताल से तस्वीरें वायरल
बता दे कि वायरल हो रही तस्वीर में राम चरण अस्पताल के बिस्तर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ दिख रहा है. वहीं एक्टर के पास में डॉक्टर्स खड़े हुए हैं. वायरल तस्वीर के साथ गेट वैल सून राम चरण हैश टैग का इस्तेमाल किया गया है, जो एक्स पर दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है, उनके फैन क्लब ने यह भी बताया कि एक्टर को आठ हफ्ते तक बेड रेस्ट की सलाह दी गई है.
#RamCharan had his Wrist Surgery Done under the Expert Team of Doctors Yesterday in Coimbatore.— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) July 28, 2026
He has been advised a minimum 8 weeks of rest with physiotherapy for complete recovery 🙏🏻
Get Well Soon & Get Back into Action Dear @AlwaysRamCharan Anna! ❤️ pic.twitter.com/JBFyz5YxvM
'पेद्दी' प्रोडक्शन हाउस ने राम चरण के जल्द ठीक होने की कामना की
अस्पताल से राम चरण की फोटो वायरल होने के बाद 'पेद्दी' के प्रोडक्शन हाउस, वृद्धि सिनेमाज ने एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया, "हमें यह जानकर खुशी हुई है कि हमारे प्यारे मेगा पावर स्टार राम चरण गारू की कलाई की सर्जरी सफल रही है. 'पेद्दी' की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी थी. दर्द और परेशानी के बावजूद, उन्होंने शूटिंग जारी रखी और बहुत लगन और कमिटमेंट के साथ फिल्म के जरूरी हिस्से पूरे किए.
उनका जुनून, हिम्मत और काम के प्रति अटूट समर्पण पूरी टीम के लिए इंस्पायरिंग रहा है. हमें खुशी है कि अब उनकी तबीयत ठीक है. हम उनके जल्द और आसानी से ठीक होने की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटेंगे. "
A fighter on and off the screen ❤️— Vriddhi Cinemas (@vriddhicinemas) July 28, 2026
Wishing our beloved Mega Power Star @AlwaysRamCharan Garu a smooth and speedy recovery. pic.twitter.com/7hmeyE0QLm
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राम चरण को चोट कैसे लगी?
खबरों के मुताबिक, फिल्म 'पेद्दी' में पहलवानों के साथ एक जबरदस्त एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान राम चरण की दाहिनी कलाई में चोट लग गई थी. चोट लगने के बावजूद, उन्होंने इलाज कराने के बजाय फिल्म का प्रमोशन जारी रखा था. बाद में, डॉक्टरों द्वारा चोट की पूरी जांच के बाद, राम चरण को सलाह दी गई कि फ्यूचर में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए ऑपरेशन करवाना बेहतर होगा.
राम चरण वर्क फ्रंट
डॉक्टरों द्वारा काम पर लौटने के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद, ऐसा लगता है कि राम चरण डायरेक्टर सुकुमार के साथ अपने मच अवेटेड प्रोजेक्ट (RC17) के लिए प्लानिंग कर सकते हैं.
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