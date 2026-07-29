पिता को बिजनेस में मिला धोखा, ब्रेड-बटर खाकर किया गुजारा, शिवांगी जोशी का छलका दर्द

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इन दिनों रिटलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रही हैं. हाल ही में शो में एक्ट्रेस के खुलासा किया कि बचपन में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है. पैसो की तंगी की वजह से उनके माता-पिता ने काफी कुछ झेला. वो कैंटीन में काम करते थे.

शिवांगी जोशी के पिता को बिजनेस में मिला धोखा

शो के हालिया एपिसोड में शिवांगी जोशी ने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए कहा, 'मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था एक रिलेटिव के साथ. सब कुछ सही चल रहा था. फिर उनके और पापा के बीच कुछ प्रॉबलम हुई और फिर उन्होंने बिजनेस का सारा लॉस मेरे पापा के ऊपर डाल दिया. वो लॉस बहुत ज्यादा बड़ा था.'

एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे पिता को अपना सब कुछ बेचना पड़ा. हम सड़क पर आ गए थे. हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था. हमारे कुछ रिलेटिव थे जिन्होंने ब्रेड और बटर दिया था लाकर. वो खाकर हमने गुजारा किया. चुल्हे जलाने तक के पैसे नहीं थे.'

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कैंटीन में काम करते थे शिवांगी के पेरेंट

शिवांगी के आगे कहा, 'उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की. कैंटीन में काम किया पैसे कमाने के लिए, कपड़े सिले लोगों के.यहां तक कि कैंटीन में बरतन भी धोए हैं. उनकी आंखो में इतनी शर्म होती थी कि हम अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पापा रहे हैं. मैं अपनी फैमिली में अकेली कमाने वाली थी. उसके बाद मैनें सोच लिया था के ये फेस दुबारा नहीं देखना.' शिवांगी की ये बात सुनकर सारें कंटेस्टेंट काफी इमोशनल हो गएं.

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बता दें, अब शिवांगी जोशी टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा हैं. शिवांगी ने साल 2013 में टीवी शो 'खेलती है जिंदगी आंख मिचोली' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्हें 'बेगूसराय' सीरियल में 'पूनम' के किरदार से अच्छी खासी पहचान और सफलता मिली. एक्ट्रेस को घर-घर में सबसे बड़ी पहचान शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से मिली, जिसमें उन्होंने 'नाइरा' का रोल प्ले कि. निभाया था. इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 12 जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया.