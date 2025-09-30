एक्सप्लोरर
40 की उम्र के बाद मां बनीं बॉलीवुड की ये 7 अभिनेत्रियां, करीना से लेकर बिपाशा तक कई बड़े नाम शामिल
Bollywood Actresses: आज हम आपको बॉलीवुड की उन हसीनाओं से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने 40 की उम्र के बाद बेबी कंसीव किया. देखिए लिस्ट में किसका नाम शामिल है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ 42 साल की हो चुकी हैं और एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. खबरों के अनुसार इसी साल उनका पहला बच्चा जन्म लेना वाला है. ऐसे में हम आपको उन एक्ट्रेसेस से मिलवा रहे हैं. जो कैट से पहले 40 की उम्र पार कर मां बन चुकी हैं. नीचे देखिए लिस्ट
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Sep 2025 01:56 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
40 की उम्र के बाद मां बनीं बॉलीवुड की ये 7 अभिनेत्रियां, लिस्ट में शामिल कई बड़े नाम
बॉलीवुड
7 Photos
सोहा ने बार्बी थीम पर सेलिब्रेट किया बेटी का बर्थडे, मामी करीना समेत शामिल हुए ये स्टार्स
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला, बम धमाके में 8 लोगों की मौत, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
40 की उम्र के बाद मां बनीं बॉलीवुड की ये 7 अभिनेत्रियां, लिस्ट में शामिल कई बड़े नाम
बॉलीवुड
7 Photos
सोहा ने बार्बी थीम पर सेलिब्रेट किया बेटी का बर्थडे, मामी करीना समेत शामिल हुए ये स्टार्स
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion