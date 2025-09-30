करीना कपूर - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड की बेबो यानि करीना कपूर का है. करीना दो बच्चों की मां हैं. पहले बेटे तैमूर अली को एक्ट्रेस ने 36 साल की उम्र में जन्म दिया. वहीं जेह का जन्म तब हुआ जब एक्ट्रेस 41 साल की हो चुकी थी.