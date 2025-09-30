हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
40 की उम्र के बाद मां बनीं बॉलीवुड की ये 7 अभिनेत्रियां, करीना से लेकर बिपाशा तक कई बड़े नाम शामिल

Bollywood Actresses: आज हम आपको बॉलीवुड की उन हसीनाओं से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने 40 की उम्र के बाद बेबी कंसीव किया. देखिए लिस्ट में किसका नाम शामिल है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Sep 2025 01:56 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ 42 साल की हो चुकी हैं और एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. खबरों के अनुसार इसी साल उनका पहला बच्चा जन्म लेना वाला है. ऐसे में हम आपको उन एक्ट्रेसेस से मिलवा रहे हैं. जो कैट से पहले 40 की उम्र पार कर मां बन चुकी हैं. नीचे देखिए लिस्ट

फराह खान - बॉलीवुड की फेमस फिल्ममेकर फराह खान 43 साल की उम्र में मां बनी थी. उन्होंने आईवीएफ के ज़रिए 2008 में तीन बच्चों को जन्म दिया था.
किश्वर मर्चेंट - एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट ने एक्टर सुयेश राय से शादी की है. एक्ट्रेस 40 साल की उम्र में एक बेटे की मां बनी. उसका नाम उन्होंने निरवैर रखा है.
नेहा धूपिया - बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया का नाम भी इस लिस्ट में हैं. एक्ट्रेस पहले एक बेटी की मां बनी थी. वहीं जब उनके दूसरा बेटा हुआ तो वो 40 साल की थी.
गौहर खान - बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस गौहर खान का भी नाम लिस्ट में हैं. एक्ट्रेस 42 साल की हो चुकी हैं और उन्होंने अपने दूसरे बेटे को हाल ही में जन्म दिया है.
करीना कपूर - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड की बेबो यानि करीना कपूर का है. करीना दो बच्चों की मां हैं. पहले बेटे तैमूर अली को एक्ट्रेस ने 36 साल की उम्र में जन्म दिया. वहीं जेह का जन्म तब हुआ जब एक्ट्रेस 41 साल की हो चुकी थी.
कैटरीना कैफ - एक्ट्रेस कैटरीना कैफ 42 साल की हो चुकी हैं और अब वो अपने पहले बच्चे का स्वागरत करने वाली हैं. एक्ट्रेस ने विक्की कौशल संग शादी की है.
बिपाशा बसु - बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने भी अपनी बेटी को 40 की उम्र के बाद ही जन्म दिया है. अब एक्ट्रेस की बेटी की देवी दो साल की हो चुकी हैं.
Published at : 30 Sep 2025 01:56 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

