हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमापवन सिंह के वायरल बर्थडे वीडियो पर खेसारी लाल यादव का तंज, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

पवन सिंह के वायरल बर्थडे वीडियो पर खेसारी लाल यादव का तंज, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Celebrity Controversy: पवन सिंह के नशे में बर्थडे मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद खेसारी लाल यादव के तंज ने विवाद बढ़ा दिया. खेसारी लाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया. जानें क्या है पूरा मामला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Jan 2026 06:54 PM (IST)
Celebrity Controversy: पवन सिंह के नशे में बर्थडे मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद खेसारी लाल यादव के तंज ने विवाद बढ़ा दिया. खेसारी लाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया. जानें क्या है पूरा मामला.

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका 40वां बर्थडे सेलिब्रेशन और उससे जुड़ा एक वायरल वीडियो है जिस पर खेसारी लाल यादव की टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा कर दिया है.जानें क्या है पूरी कहानी.

5 जनवरी को भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया. बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें पवन सिंह नशे की हालत में नजर आ रहे हैं.
5 जनवरी को भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया. बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें पवन सिंह नशे की हालत में नजर आ रहे हैं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि केक कटिंग के दौरान उन्हें खड़े रहने के लिए लोगों के सहारे की जरूरत पड़ रही है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि केक कटिंग के दौरान उन्हें खड़े रहने के लिए लोगों के सहारे की जरूरत पड़ रही है.
Published at : 08 Jan 2026 06:54 PM (IST)
Pawan Singh Bhojpuri Industry KHESARI LAL YADAV

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Mahadangal: पत्थरबाज जेल में..नेता 'भड़काऊ खेल' में! | Delhi Bulldozer Action | Chitra Tripathi
Turkman Gate voilence: अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, जामा मस्जिद के पास की दुकानें होंगी साफ!
Breaking: कोर्ट में ED की इस मांग से घबरा जाएगी बंगाल सरकार! | Mamata | High Court | Bengal
Turkman Gate voilence: Delhi में फिर चलेगा बुलडोजर? Jama Masjid इलाके को लेकर बढ़ी हलचल | Breaking
Turkman Gate voilence: तुर्कमान गेट मामले में अब तक पथराव के कुल 11 आरोपी गिरफ्तार | Breaking

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
