एक्सप्लोरर
पवन सिंह के वायरल बर्थडे वीडियो पर खेसारी लाल यादव का तंज, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Celebrity Controversy: पवन सिंह के नशे में बर्थडे मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद खेसारी लाल यादव के तंज ने विवाद बढ़ा दिया. खेसारी लाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया. जानें क्या है पूरा मामला.
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका 40वां बर्थडे सेलिब्रेशन और उससे जुड़ा एक वायरल वीडियो है जिस पर खेसारी लाल यादव की टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा कर दिया है.जानें क्या है पूरी कहानी.
1/8
2/8
Published at : 08 Jan 2026 06:54 PM (IST)
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
काजल राघवानी का परफेक्ट ग्लैमरस विंटर लुक, 8 तस्वीरों में देखें सादगी में छुपा स्टाइल
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
कभी ब्लैक आउटफिट तो कभी रेड में बेहद कातिलाना दिखीं मोनालिसा, देखें तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
खेसारी लाल यादव की पत्नी की 10 तस्वीरें, भोजपुरी स्टार का हर जगह देती हैं साथ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion