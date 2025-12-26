हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कभी ब्लैक आउटफिट तो कभी रेड में बेहद कातिलाना दिखीं मोनालिसा, देखें तस्वीरें

कभी ब्लैक आउटफिट तो कभी रेड में बेहद कातिलाना दिखीं मोनालिसा, देखें तस्वीरें

Monalisa Latest Photos: ग्लैमरस क्वीन मोनालिसा का स्टाइल और फैशन में कोई जवाब नहीं है. हाल ही में उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की. इनमें एक्ट्रेस का लुक्स देख आप भी दीवाने बन जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 09:41 PM (IST)
Monalisa Latest Photos: ग्लैमरस क्वीन मोनालिसा का स्टाइल और फैशन में कोई जवाब नहीं है. हाल ही में उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की. इनमें एक्ट्रेस का लुक्स देख आप भी दीवाने बन जाएंगे.

मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर इंडियन टीवी इंडस्ट्री में भी अपना कहर बरपा रही हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनके खूब चर्चे होते हैं. अब अदाकारा की इन लेटेस्ट तस्वीरों को देख आपको भी यकीन हो जाएगा कि फैशन और स्टाइल के मामले में वो किसी से कम नहीं हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री और टीवी की ग्लैमरस क्वीन में मोनालिसा का नाम भी शामिल हैं. 42 की उम्र में भी अदाकारा स्टाइल और फैशन के मामले में कई यंग एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देती हैं. इंडियन हो या मॉडर्न हर एक आउटफिट उनपर खूब जचता है.
भोजपुरी इंडस्ट्री और टीवी की ग्लैमरस क्वीन में मोनालिसा का नाम भी शामिल हैं. 42 की उम्र में भी अदाकारा स्टाइल और फैशन के मामले में कई यंग एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देती हैं. इंडियन हो या मॉडर्न हर एक आउटफिट उनपर खूब जचता है.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इन वायरल पिक्चर्स में अदाकारा का लुक देखते बनता है. तस्वीरें शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में वो वायरल हो गई. अब इसमें लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इन वायरल पिक्चर्स में अदाकारा का लुक देखते बनता है. तस्वीरें शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में वो वायरल हो गई. अब इसमें लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.
Published at : 26 Dec 2025 09:41 PM (IST)
Monalisa Monalisa Glamorous Photos

भोजपुरी सिनेमा फोटो गैलरी

Embed widget