कौन हैं महिमा सिंह? भरी महफिल में जिनका हाथ थामे नजर आए पवन सिंह
Mystery Woman: पवन सिंह के बर्थडे पर एक मिस्ट्री वुमन के साथ वीडियो वायरल हुआ. जिसमें उन्हें हाथ थामे, सिंदूर लगाएं देखा जा सकता है. दोनों के नजदीकियों ने फैंस के बीच नए रिश्ते की चर्चा तेज कर दी है.
भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने उनकी जिंदगी में आई एक नई एंट्री को लेकर फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है.
Published at : 06 Jan 2026 02:47 PM (IST)
