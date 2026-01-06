कौन हैं महिमा सिंह? भरी महफिल में जिनका हाथ थामे नजर आए पवन सिंह

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ‘पावरस्टार’ पवन सिंह जितने अपनी आवाज और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रहती है. विवादों से उनका नाम पहले भी कई बार जुड़ चुका है और अब एक बार फिर वह चर्चा में हैं. इस बार वजह कोई कोर्ट केस नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में हुई एक नई ‘एंट्री’ बताई जा रही है.