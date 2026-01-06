हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं महिमा सिंह? भरी महफिल में जिनका हाथ थामे नजर आए पवन सिंह

Mystery Woman: पवन सिंह के बर्थडे पर एक मिस्ट्री वुमन के साथ वीडियो वायरल हुआ. जिसमें उन्हें हाथ थामे, सिंदूर लगाएं देखा जा सकता है. दोनों के नजदीकियों ने फैंस के बीच नए रिश्ते की चर्चा तेज कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 02:47 PM (IST)
भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने उनकी जिंदगी में आई एक नई एंट्री को लेकर फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है.

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ‘पावरस्टार’ पवन सिंह जितने अपनी आवाज और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रहती है. विवादों से उनका नाम पहले भी कई बार जुड़ चुका है और अब एक बार फिर वह चर्चा में हैं. इस बार वजह कोई कोर्ट केस नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में हुई एक नई ‘एंट्री’ बताई जा रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने लोगों के बीच हलचल मचा दी है. हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर महिमा सिंह कौन हैं और क्या पवन सिंह एक बार फिर प्यार में पड़ गए हैं?
Published at : 06 Jan 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Bhojpuri Industry Mahima Singh

भोजपुरी सिनेमा फोटो गैलरी

