एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: इस साल पवन सिंह और खेसारी किन विवादों की वजह से रहे सुर्खियों में
Bhojpuri Controversy: ये साल भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शानदार रहा है. एक से बढ़कर एक गाने और फिल्में आईं. लेकिन इन सबसे भी ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री कॉन्ट्रोवर्सी के चर्चा में रही.
साल 2025 भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफी हलचल भरा रहा. जहां एक तरफ फिल्में और गाने चर्चा में रहे.वहीं दूसरी तरफ कई बड़े विवादों ने भी सुर्खियां बटोरीं. स्टार्स के बयान, पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया से जुड़े मामलों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरे साल लाइमलाइट में बनाए रखा.
1/7
2/7
Published at : 29 Dec 2025 04:57 PM (IST)
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
कभी ब्लैक आउटफिट तो कभी रेड में बेहद कातिलाना दिखीं मोनालिसा, देखें तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
खेसारी लाल यादव की पत्नी की 10 तस्वीरें, भोजपुरी स्टार का हर जगह देती हैं साथ
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
संभावना सेठ ने खोली भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल, बताया काम के बदले होती है कैसी डिमांड
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
नीलम गिरी की डिट्टो कॉपी हैं उनकी बहन अनीशा गिरी, तस्वीरें देख फर्क करना मुश्किल
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
रिंकू घोष संग एक्टर ने की गंदी डिमांड, भड़की भोजपुरी एक्ट्रेस ने किया ये काम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion