ब्लैक बॉडीकॉन पहन अक्षरा सिंह ने ढाया कहर, अदाओं पर फिदा हुए फैंस

ब्लैक बॉडीकॉन पहन अक्षरा सिंह ने ढाया कहर, अदाओं पर फिदा हुए फैंस

Akshara Singh Photos: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहन अपनी फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 08:31 PM (IST)
Akshara Singh Photos: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहन अपनी फोटोज शेयर की हैं.

भोजपुरी सिनेमा की 'क्वीन' अक्षरा सिंह अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्रेसफुल फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में अक्षरा ने इंटरनेट पर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना बना दिया है. अक्षरा का लेटेस्ट लुक अब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में कहर ढाती नजर आ रही हैं.

1/7
अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.
अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.
2/7
हालिया फोटोशूट में अक्षरा ने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. इस ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
हालिया फोटोशूट में अक्षरा ने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. इस ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Published at : 05 Jan 2026 08:27 PM (IST)

Akshara Singh

भोजपुरी सिनेमा फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं हटा', PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement
