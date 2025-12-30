काजल राघवानी का परफेक्ट ग्लैमरस विंटर लुक, 8 तस्वीरों में देखें सादगी में छुपा स्टाइल

काजल राघवानी भोजपुरी सिनेमा की एक चमकती हुई सितारा हैं. उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है. उनका फिल्मी करियर निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है. वह अपनी मेहनत और टैलेंट से हर बार दर्शकों पर एक नई छाप छोड़ती रहती हैं. इतना ही नहीं फैशन के मामले में भी वह भी काफी स्टाइलिश और ट्रेंडी हैं.