एक्सप्लोरर
काजल राघवानी का परफेक्ट ग्लैमरस विंटर लुक, 8 तस्वीरों में देखें सादगी में छुपा स्टाइल
Kajal Raghwani Glamorous Look Goes Viral: काजल राघवानी की लेटेस्ट फोटो में उनका स्टाइलिश लुक और अट्रैक्टिव ग्रेस सबका ध्यान खींच रहा है. उनका यह नया अंदाज विंटर के लिए परफेक्ट धमाका है.
काजल राघवानी कभी क्यूट तो कभी ग्लैमरस लुक से अपने फैन्स का सोशल मीडिया पर भी दिल चुरा लेती हैं. इस बार उन्होंने अपन विंटर लुक दिखा कर अपने चाहने वालों को दीवाना बना दिया है.
1/8
2/8
Published at : 30 Dec 2025 06:31 AM (IST)
Tags :Kajal Raghwani Bhojpuri Cinema
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
काजल राघवानी का परफेक्ट ग्लैमरस विंटर लुक, 8 तस्वीरों में देखें सादगी में छुपा स्टाइल
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
कभी ब्लैक आउटफिट तो कभी रेड में बेहद कातिलाना दिखीं मोनालिसा, देखें तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
खेसारी लाल यादव की पत्नी की 10 तस्वीरें, भोजपुरी स्टार का हर जगह देती हैं साथ
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
संभावना सेठ ने खोली भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल, बताया काम के बदले होती है कैसी डिमांड
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
नीलम गिरी की डिट्टो कॉपी हैं उनकी बहन अनीशा गिरी, तस्वीरें देख फर्क करना मुश्किल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
इंडिया
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
क्रिकेट
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
काजल राघवानी का परफेक्ट ग्लैमरस विंटर लुक, 8 तस्वीरों में देखें सादगी में छुपा स्टाइल
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion