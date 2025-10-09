एक्सप्लोरर
पवन सिंह किस जाति के हैं? भोजुपरी पावर स्टार की शादी कितनी बार हुई है? सब जान लीजिए
Pawan Singh Caste:भोजपुरी के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह ने तकरीबन डेढ़ साल बाद बीजेपी में कमबैक किया है. उम्मीद जताई जा रही है कि वे चुनाव लड़ सकते हैं.
पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपने गानों और अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाई है. फिलहाल भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार पवन सिंह का उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद खूब लाइमलाइट में बना हुआ है. दरअसल हाल ही में, उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह उनके घर पहुंचीं थी लेकिन पुलिस ने उनका स्वागत किया. इस घटना के बाद एक पारिवारिक ड्रामा शुरू हो गया. माना जा रहा है कि यह पारिवारिक ड्रामा हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पवन सिंह की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में चलिए यहां पवन सिंह की जाति से लेकर उनकी एजुकेशन और शादियों तक के बाके में सब कुछ जानते हैं.
Published at : 09 Oct 2025 11:04 AM (IST)
