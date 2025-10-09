पवन सिंह किस जाति के हैं? भोजुपरी पावर स्टार की शादी कितनी बार हुई है? सब जान लीजिए

पवन सिंह की पर्सनल लाइफ भी हमेशा से सुर्खियों में रही है. एक्टर ने दो शादी की हैं. उनकी पहली पत्नी के निधन के बाद एक्टर ने दूसरी शादी ज्योति सिंह से की थी लेकिन उनकी दूसरी शादी भी ठीक नहीं चली. साल 2022 में पवन ने आरा कोर्ट में ज्योति सिंह से तलाक की अर्जी दायर की थी. वहीं ज्योति ने पवन सिंह पर मानसिक प्रताड़ना से लेकर अबॉर्शन के लिए दबाव बनाने और सुसाइड के लिए उकसाने तक के आरोप लगाए थे.