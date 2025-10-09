हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पवन सिंह किस जाति के हैं? भोजुपरी पावर स्टार की शादी कितनी बार हुई है? सब जान लीजिए

पवन सिंह किस जाति के हैं? भोजुपरी पावर स्टार की शादी कितनी बार हुई है? सब जान लीजिए

Pawan Singh Caste:भोजपुरी के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह ने तकरीबन डेढ़ साल बाद बीजेपी में कमबैक किया है. उम्मीद जताई जा रही है कि वे चुनाव लड़ सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 11:06 AM (IST)
पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपने गानों और अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाई है. फिलहाल भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार पवन सिंह का उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद खूब लाइमलाइट में बना हुआ है. दरअसल हाल ही में, उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह उनके घर पहुंचीं थी लेकिन पुलिस ने उनका स्वागत किया. इस घटना के बाद एक पारिवारिक ड्रामा शुरू हो गया. माना जा रहा है कि यह पारिवारिक ड्रामा हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पवन सिंह की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में चलिए यहां पवन सिंह की जाति से लेकर उनकी एजुकेशन और शादियों तक के बाके में सब कुछ जानते हैं.

पवन सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में 5 जनवरी 1986 को हुआ था. वे बचपन से ही म्यूजिक के दीवाने थे. उन्होंने अपने अंकल से हारमोनियन सीखा था और फिर वे लोकल प्रोग्राम में परफॉर्म करने लगे थे. पवन सिंह की जाति की बात करें तो वे राजपूत यानी क्षत्रिय समाज से हैं.
पवन सिंह की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव 2020 में दिए हलफनामे में बताया था कि उन्होंने साल 2004 में भोजपुर के आदर्श जनता प्राथमिक संस्कृत विद्यालय 10वीं पास की थी.
पवन सिंह ने यूं तो 1997 में अपनी म्यूजिक एल्बम ओढ़निया वाली लॉन्च की थी. लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके करियर की शुरुआत 2007 में आई फिल्म 'रंगली चुनरिया तोहरे' नाम से हुई थी. हालांकि ये फिल्म खास कमाल नहीं कर पाई थी.
इसके बाद साल 2008 में उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू आया और ये इतना वायरल हुआ कि पवन सिंह को घर-घर पहचाना जाने लगा. फिर उनकी फिल्म प्रतिज्ञा भी ब्लॉकबस्टर रही और देखते ही देखते पवन सिंह भोजपुरी का बड़ा नाम बन गए.
इसके बाद पवन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी आवाज में कई शानदार गाने गाए इनमें. लुलिया के मांगेले, होली, हिला के नाच, मेहरारू मिलल गई, तोहरी गलिया के डिंपल जैसे हिट सॉन्ग शामिल हैं. वहीं उनकी तू जान है हमार, हर हर गंगे, जिद्दी आशिक, सत्या, धड़कन, नेहले पे दहला जैसी फिल्में भी सुपर-डुपर हिट रही थीं.
आज पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार बन चुके हैं वे स्टेज शो, गानों और फिल्मों से खूब नोट छापते हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक पवन सिंह की नेटवर्थ 16.75 करोड़ रुपये है.
वहीं अब वे राजनीति में भी कूद चुके हैं और उनके बीजेपी मे वापसी के बाद उनके आरा से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं.
पवन सिंह की पर्सनल लाइफ भी हमेशा से सुर्खियों में रही है. एक्टर ने दो शादी की हैं. उनकी पहली पत्नी के निधन के बाद एक्टर ने दूसरी शादी ज्योति सिंह से की थी लेकिन उनकी दूसरी शादी भी ठीक नहीं चली. साल 2022 में पवन ने आरा कोर्ट में ज्योति सिंह से तलाक की अर्जी दायर की थी. वहीं ज्योति ने पवन सिंह पर मानसिक प्रताड़ना से लेकर अबॉर्शन के लिए दबाव बनाने और सुसाइड के लिए उकसाने तक के आरोप लगाए थे.
पवन सिंह के अक्षरा सिंह से अफेयर के भी खूब चर्चे हुए थे. दोनों ने कई हिट फिल्में की और गानों में भी साथ काम किया. लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया. इसके बाद अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर धमकी देने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे.
Published at : 09 Oct 2025 11:04 AM (IST)
Embed widget