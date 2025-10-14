हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा

सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा

Top Bhojpuri Actresses Networth: भोजपुरी सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है. अक्षरा सिंह से लेकर रानी चटर्जी समेत टॉप भोजपुरी एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 06:54 PM (IST)
Top Bhojpuri Actresses Networth: भोजपुरी सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है. अक्षरा सिंह से लेकर रानी चटर्जी समेत टॉप भोजपुरी एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानते हैं.

भोजपुरी सिनेमा की ग्लैमरस एक्ट्रेसेस न सिर्फ अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज करती हैं, बल्कि कमाई के मामले में भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. जानिए कौन है सबसे अमीर भोजपुरी हीरोइन और किसके पास है करोड़ों की संपत्ति.

भोजपुरी सिनेमा के टॉप एक्टर्स के नाम तो सभी जानते है. लेकिन आज हम बात करेंगे भोजपुरी की उन एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और अदाओं से सभी को अपना दीवाना बनाया है. अक्षरा सिंह से लेकर मोनालिसा तक कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत की है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि उन सभी में सबसे ज्यादा अमीर कौन है.
भोजपुरी सिनेमा के टॉप एक्टर्स के नाम तो सभी जानते है. लेकिन आज हम बात करेंगे भोजपुरी की उन एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और अदाओं से सभी को अपना दीवाना बनाया है. अक्षरा सिंह से लेकर मोनालिसा तक कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत की है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि उन सभी में सबसे ज्यादा अमीर कौन है.
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इंडस्ट्री की सबसे अमीर हीरोइन हैं, आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ करीब 50 से 55 करोड़ रुपये है. वह एक फिल्म के लिए 15 से 20 लाख और स्टेज शो के लिए 3 से 5 लाख रुपये लेती हैं.
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इंडस्ट्री की सबसे अमीर हीरोइन हैं, आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ करीब 50 से 55 करोड़ रुपये है. वह एक फिल्म के लिए 15 से 20 लाख और स्टेज शो के लिए 3 से 5 लाख रुपये लेती हैं.
प्रभात खबर के अनुसार भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की कुल संपत्ति 30 से 40 करोड़ के करीब है. वह एक फिल्म के लिए 15 से 20 लाख तक चार्ज करती हैं. वहीं टीवी शोज में एक एपिसोड के लिए वह 50 हजार तक लेती हैं. उनके पास कई आलीशान घर और कई गाड़ियां भी हैं.
प्रभात खबर के अनुसार भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की कुल संपत्ति 30 से 40 करोड़ के करीब है. वह एक फिल्म के लिए 15 से 20 लाख तक चार्ज करती हैं. वहीं टीवी शोज में एक एपिसोड के लिए वह 50 हजार तक लेती हैं. उनके पास कई आलीशान घर और कई गाड़ियां भी हैं.
प्रभात खबर के मुताबिक भोजपुरी की एक्शन क्वीन रानी चटर्जी करीब 37 से 43 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. वह एक फिल्म के लिए 25-30 लाख और स्टेज शो के लिए 5-10 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
प्रभात खबर के मुताबिक भोजपुरी की एक्शन क्वीन रानी चटर्जी करीब 37 से 43 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. वह एक फिल्म के लिए 25-30 लाख और स्टेज शो के लिए 5-10 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
2021 में फिल्म 'बाबुल' से भोजपुरी करियर की शुरुआत करने वाली नीलम गिरी इन दिनों बिग बॉस 19 में धमाल मचा रही हैं. टाइम्स नाउ रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलम गिरी एक फिल्म के 5 से 10 लाख लेती हैं, वहीं एक म्यूजिक वीडियो का 5 लाख रुपये चार्ज करती हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 5 करोड़ रुपए है.
2021 में फिल्म 'बाबुल' से भोजपुरी करियर की शुरुआत करने वाली नीलम गिरी इन दिनों बिग बॉस 19 में धमाल मचा रही हैं. टाइम्स नाउ रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलम गिरी एक फिल्म के 5 से 10 लाख लेती हैं, वहीं एक म्यूजिक वीडियो का 5 लाख रुपये चार्ज करती हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 5 करोड़ रुपए है.
काजल राघवानी भी सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में हैं. नवभारत टाइम्स की रिपोरट के अनुसार, उनकी कुल नेटवर्थ 16 करोड़ रुपए से अधिक है और वह एक फिल्म के लिए 15 से 20 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं.
काजल राघवानी भी सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में हैं. नवभारत टाइम्स की रिपोरट के अनुसार, उनकी कुल नेटवर्थ 16 करोड़ रुपए से अधिक है और वह एक फिल्म के लिए 15 से 20 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं.
आम्रपाली दुबे आज भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा हैं. निरहुआ संग उनकी केमिस्ट्री काफी डिमांड में रहती है. प्रभात खबर के अनुसार आम्रपाली की नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपए है. वह एक मूवी के लिए 8 से 10 लाख रुपये चार्ज तक करती हैं जो उन्हें भोजपुरी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनाता है.
आम्रपाली दुबे आज भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा हैं. निरहुआ संग उनकी केमिस्ट्री काफी डिमांड में रहती है. प्रभात खबर के अनुसार आम्रपाली की नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपए है. वह एक मूवी के लिए 8 से 10 लाख रुपये चार्ज तक करती हैं जो उन्हें भोजपुरी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनाता है.
2012 में फिल्म 'एक और फौलाद' से अंजना सिंह ने फिल्मी दुनिया का अपना सफर शुरू किया था. द डेली जागरण के मुताबिक अंजना सिंह एक फिल्म के लिए 10 से 15 लाख रुपये फीस लेती हैं और स्टेज शोज के 2 से 5 लाख चार्ज करती हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 21 करोड़ रुपए है.
2012 में फिल्म 'एक और फौलाद' से अंजना सिंह ने फिल्मी दुनिया का अपना सफर शुरू किया था. द डेली जागरण के मुताबिक अंजना सिंह एक फिल्म के लिए 10 से 15 लाख रुपये फीस लेती हैं और स्टेज शोज के 2 से 5 लाख चार्ज करती हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 21 करोड़ रुपए है.
Published at : 14 Oct 2025 06:54 PM (IST)
