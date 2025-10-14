भोजपुरी सिनेमा के टॉप एक्टर्स के नाम तो सभी जानते है. लेकिन आज हम बात करेंगे भोजपुरी की उन एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और अदाओं से सभी को अपना दीवाना बनाया है. अक्षरा सिंह से लेकर मोनालिसा तक कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत की है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि उन सभी में सबसे ज्यादा अमीर कौन है.