हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमानिरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी

निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी

Nirahua Love Story : भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरहिट एक्टर्स की लिस्ट में निरहुआ का नाम शामिल हैं. वर्कफ्रंट के अलावा वो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. जानें उनके पहले प्यार की कहानी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 10:26 PM (IST)
Nirahua Love Story : भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरहिट एक्टर्स की लिस्ट में निरहुआ का नाम शामिल हैं. वर्कफ्रंट के अलावा वो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. जानें उनके पहले प्यार की कहानी.

निरहुआ ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया है. इतना ही नहीं उन्होंने कई हिट गाने भी गाए हैं. लेकिन आज भी अभिनेता के प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि लव लाइफ पर बात करेंगे.

1/7
दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की हिट जोड़ियों में से एक है. दोनों ने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया है. इसके बाद दोनों के अफेयर्स के किस्से भी मशहूर हुए.
दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की हिट जोड़ियों में से एक है. दोनों ने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया है. इसके बाद दोनों के अफेयर्स के किस्से भी मशहूर हुए.
2/7
लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शादी के पहले भी निरहुआ के लाइफ में एक लड़की थी जिन्हें वो अपना पहला प्यार कहते हैं. हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया.
लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शादी के पहले भी निरहुआ के लाइफ में एक लड़की थी जिन्हें वो अपना पहला प्यार कहते हैं. हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया.
3/7
इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि जब वो 12वीं में थे तब उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ और वो उनसे शादी भी करना चाहते थे. लेकिन जाति अलग होने के वजह से ये रिश्ता टूट गया. एक्टर ने इंटरव्यू में बताया कि, 'वो अलग जाति से थीं. मैंने जब अपने पिता को बताया तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया'.
इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि जब वो 12वीं में थे तब उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ और वो उनसे शादी भी करना चाहते थे. लेकिन जाति अलग होने के वजह से ये रिश्ता टूट गया. एक्टर ने इंटरव्यू में बताया कि, 'वो अलग जाति से थीं. मैंने जब अपने पिता को बताया तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया'.
4/7
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निरहुआ ने कहा, 'पिता ने कहा कि लड़की हमारी जाति की नहीं है. इसलिए शादी नहीं होगी. उन्होंने डांट कर भगा दिया. मैं 4-5 साल उसका इंतजार करता रहा'.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निरहुआ ने कहा, 'पिता ने कहा कि लड़की हमारी जाति की नहीं है. इसलिए शादी नहीं होगी. उन्होंने डांट कर भगा दिया. मैं 4-5 साल उसका इंतजार करता रहा'.
5/7
निरहुआ जिस लड़की से प्यार करते थे उसने बाद में किसी और से शादी कर ली. एक्टर ने बताया कि उनके दोस्तों ने बहुत हंगामा किया था और जिस दिन लड़की की शादी हुई उनके दोस्तों को कमरे में बंद कर दिया गया था. पहले प्यार के गम को भुलाने के लिए निरहुआ ने पूरे तरीके से करियर पर फोकस करने का फैसला कर लिया.
निरहुआ जिस लड़की से प्यार करते थे उसने बाद में किसी और से शादी कर ली. एक्टर ने बताया कि उनके दोस्तों ने बहुत हंगामा किया था और जिस दिन लड़की की शादी हुई उनके दोस्तों को कमरे में बंद कर दिया गया था. पहले प्यार के गम को भुलाने के लिए निरहुआ ने पूरे तरीके से करियर पर फोकस करने का फैसला कर लिया.
6/7
बता दें, आम्रपाली दुबे संग भी एक्टर का नाम जुड़ चुका है लेकिन दोनों के हमेशा ही एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताया. एक्टर का कहना है उन्होंने जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम किया फैंस ने उन्हीं के साथ निरहुआ का नाम जोड़ दिया. आम्रपाली और निरहुआ ने 15 ब्लॉकबस्टर फिल्में एक साथ की हैं और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि लोग उन्हें कपल समझने की गलती कर बैठते हैं.
बता दें, आम्रपाली दुबे संग भी एक्टर का नाम जुड़ चुका है लेकिन दोनों के हमेशा ही एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताया. एक्टर का कहना है उन्होंने जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम किया फैंस ने उन्हीं के साथ निरहुआ का नाम जोड़ दिया. आम्रपाली और निरहुआ ने 15 ब्लॉकबस्टर फिल्में एक साथ की हैं और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि लोग उन्हें कपल समझने की गलती कर बैठते हैं.
7/7
सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में निरहुआ ने अपने अफेयर्स के रयूमर्स पर चुप्पी तोड़ते हुए निरहुआ ने बताया कि उनकी शादी हो चुकी है और दो बच्चे भी हैं. दिनेश लाल यादव की पत्नी मंशा देवी और दोनों बच्चे ज्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं.
सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में निरहुआ ने अपने अफेयर्स के रयूमर्स पर चुप्पी तोड़ते हुए निरहुआ ने बताया कि उनकी शादी हो चुकी है और दो बच्चे भी हैं. दिनेश लाल यादव की पत्नी मंशा देवी और दोनों बच्चे ज्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं.
Published at : 25 Sep 2025 10:26 PM (IST)
Tags :
Dinesh Lal Yadav Aamrapali Dubey

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बॉलीवुड
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
क्रिकेट
2025 एशिया कप का 'सिक्सर किंग' कौन? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट
2025 एशिया कप का 'सिक्सर किंग' कौन? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

योगी फोर्स के आगे, घुटनों पर अपराधी | Yogi Durga Force
Sameer Wankhede Defamation Case: शाहरुख Khan और Gauri Khan पर केस, वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप!
Bihar Election: महिलाओं का कौन सगा, किसने ठगा?
Sameer Wankhede Defamation Case: शाहरुख Khan और Gauri Khan पर केस, वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बॉलीवुड
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
क्रिकेट
2025 एशिया कप का 'सिक्सर किंग' कौन? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट
2025 एशिया कप का 'सिक्सर किंग' कौन? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
एग्रीकल्चर
Kitchen Garden Tips: कैसे आप घर पर ही उगा सकते हैं अनार? जान लें बेहद आसान तरीका  
कैसे आप घर पर ही उगा सकते हैं अनार? जान लें बेहद आसान तरीका  
हेल्थ
Mayonnaise Flammability: क्या आग से नहीं जलती है मायोनीज, जानें यह सेहत के लिए कितनी खतरनाक?
क्या आग से नहीं जलती है मायोनीज, जानें यह सेहत के लिए कितनी खतरनाक?
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget