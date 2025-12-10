हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकितनी है IndiGo के सीईओ की सैलरी? रकम जान नहीं होगा यकीन

कितनी है IndiGo के सीईओ की सैलरी? रकम जान नहीं होगा यकीन

इंडिगो में जारी बड़े संकट के बीच DGCA ने लगातार उड़ान रद्द होने पर सीईओ पीटर एल्बर्स को नोटिस भेजा है. लेकिन क्या आपको पता इंडिगो के सीईओ को कितनी सैलरी मिलती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Dec 2025 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिगो एयरलाइंस इन दिनों लगातार मुश्किलों से घिरी हुई है. पिछले सात दिनों में कंपनी की 1800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है. इसी अव्यवस्था को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को नोटिस भेजा है. DGCA ने उनसे पूछा है कि इतने बड़े पैमाने पर उड़ानें क्यों रद्द हुईं और यात्रियों को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई. 

पीटर एल्बर्स सितंबर 2022 से इंडिगो के सीईओ हैं और उनके पास एविएशन सेक्टर का 33 साल का अनुभव है. उनका जन्म 11 मई 1970 को नीदरलैंड्स के शीडम शहर में हुआ था. शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपने शहर के डी सिंगेल-प्रिमो शीडम स्कूल से की. इंजीनियरिंग की समझ और बिजनेस की समझदारी ने उन्हें एविएशन सेक्टर में एक मजबूत पहचान दिलाई. उन्हें दुनिया की टॉप एयरलाइनों में गिने जाने वाले KLM में काम करते हुए बड़ा अनुभव मिला, जिसकी वजह से इंडिगो ने उन्हें सीईओ बनाया.

यह भी पढ़ें - UP Police Result 2025: यूपी पुलिस SI-ASI परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं स्कोरकार्ड

सैलरी कितनी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक KLM छोड़ने के बाद उन्हें करीब 11.9 करोड़ रुपये मिले थे. इंडिगो जॉइन करने के बाद 2023 में उन्हें 67,150 परफॉरमेंस स्टॉक यूनिट्स मिले, जिनकी कीमत लगभग 12.52 करोड़ रुपये थी. कंपनी में उनका सालाना वेतन लगभग 5 करोड़ रुपये है. वेतन, बोनस और PSUs को मिलाकर इंडिगो में उनकी कुल कमाई करीब 17 करोड़ रुपये सालाना होती है. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीटर एल्बर्स की कुल नेटवर्थ लगभग 5 मिलियन डॉलर यानी करीब 45 करोड़ रुपये बताई जाती है.

एल्बर्स ने अपना करियर 1 जनवरी 1992 को KLM एयरलाइन से शुरू किया था, जहां उन्होंने एयरक्राफ्ट लोडिंग सुपरवाइजर के रूप में काम किया. अगले कुछ सालों में वे तेजी से आगे बढ़े और जापान, ग्रीस और इटली में जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त हुए. साल 2014 में वे KLM के प्रेसिडेंट और सीईओ बने. KLM में काम करते समय उन्हें हर साल करीब 1.4 मिलियन यूरो का मुआवजा मिलता था.

यह भी पढ़ें - घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?

मंत्रालय ने क्या कहा?

उड्डयन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इंडिगो के कुछ रूट्स में कटौती करना जरूरी है ताकि एयरलाइन के संचालन को स्थिर किया जा सके और उड़ान रद्द होने की स्थिति कम हो. इसी वजह से 10% रूट्स कम करने का आदेश दिया गया है. निर्देशों का पालन करते हुए इंडिगो सभी अपने पहले वाले डेस्टिनेशन्स को कवर करती रहेगी. साथ ही एयरलाइन को बिना किसी छूट के मंत्रालय के सभी नियमों का पालन करने को कहा गया है जिसमें किराया तय करना और यात्रियों की सुविधा से जुड़े कदम शामिल हैं.

यह भी पढ़ें - देश में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए क्या है एज लिमिट, क्या हर राज्य में नियम अलग?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 10 Dec 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Education JOB IndiGo CEO Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
क्रिकेट
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, अब यात्रियों को नहीं होगी परेशानी! #indigoupdate
Aniruddhacharya Controversy: ज्ञानी बाबा पर कोर्ट लगाएगी क्लास, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी!
Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड पार्टी पुलिस ने ऐसे किया EXPOSE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
क्रिकेट
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
बॉलीवुड
Year Ender 2025: न खान्स, न कपूर, ये है 2025 का सबसे बड़ा एक्टर, आमिर-सलमान, ऋतिक सब पीछे रह गए
न खान्स, न कपूर, ये है 2025 का सबसे बड़ा एक्टर, आमिर-सलमान, ऋतिक सब पीछे रह गए
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
यूटिलिटी
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
लाइफस्टाइल
Egg Storage: क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget