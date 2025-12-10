शरद पवार के डिनर में अजित पवार हो सकते हैं शामिल, साथ आने की चर्चा फिर तेज

महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाली जानकारी सामने आई है. एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल को फोन किया है. 12 दिसंबर को शरद पवार का जन्मदिन है. इसे लेकर ही यह फोन हुआ है. कहा जा रहा है कि शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को खुद फोन करके जन्मदिन के मौके पर स्नेह भोज का निमंत्रण दिया है. ऐसी चर्चा भी तेज है कि शरद पवार के स्नेह-भोज में अजित पवार भी शामिल हो सकते हैं.

वर्तमान में राज्य में दो अलग-अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) हैं. कई बार चर्चा उठी कि ये दोनों दल फिर एक हो सकते हैं. खास बात यह है कि कई मौकों पर शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार एक ही कार्यक्रमों में साथ दिखाई दिए हैं. दोनों गुट के कई नेताओं ने भी इच्छा व्यक्त की है कि अजित दादा और शरद पवार फिर एक साथ आएं. शरद पवार की ओर से अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल को स्नेह-भोज का निमंत्रण देने के बाद नई राजनीतिक चर्चाओं को हवा मिली है.

अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल को डिनर का निमंत्रण

सूत्रों के अनुसार शरद पवार ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनके गुट के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को स्नेह-भोज (डिनर) का निमंत्रण दिया है. यह कार्यक्रम शरद पवार के आने वाले जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है. बताया जा रहा है कि निमंत्रण खुद शरद पवार ने ही दिया.

MVA के सभी सांसदों और नेताओं को निमंत्रण

शरद पवार का जन्मदिन दो दिनों बाद है. इसी अवसर पर उन्होंने महाविकास आघाड़ी के सभी सांसदों और नेताओं को डिनर का निमंत्रण भेजा है. इन मेहमानों में अजित पवार के गुट के कुछ नेता भी शामिल हैं. शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को खुद फोन किया. इसलिए पटेल के उपस्थित रहने की संभावना जताई जा रही है. दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी दिल्ली जाने की संभावना है, और वे भी इस स्नेह-भोज में शामिल हो सकते हैं.

क्या यह सिर्फ स्नेह-भोज है?

शरद पवार के जन्मदिन पर महाविकास आघाड़ी के नेता, सांसद, और साथ ही अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल का एक साथ आने को लेकर राज्य की राजनीति में तरह–तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. अजित पवार गुट ने कहा है कि यह सिर्फ एक स्नेह-भोज का कार्यक्रम है. अब आगे क्या राजनीतिक हलचल होती है, यह देखने वाली बात होगी.