बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान
Jasprit Bumrah T20 Stats: बाबर आजम के सामने सवाल पूछा गया कि एक ओवर में 10 रन बचाने के लिए वो जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह में से किसका चयन करेंगे? जानिए उन्होंने क्या जवाब दिया.
2020 के दशक में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों की बात करें तो मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर जैसे नाम दिमाग में आते हैं. पाकिस्तान से भी बेहतरीन तेज गेंदबाज आते रहे हैं, फिलहाल नसीम शाह और शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाज उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. दरअसल कुछ समय पूर्व बाबर आजम से पूछा गया था कि एक ओवर में 10 रन बचाने हों, तो वो किसका चयन करेंगे? इस पर बाबर का जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे.
एक ओवर में बचाने हैं 10 रन, बुमराह या नसीम?
बाबर आजम से एक मीडिया इंटरव्यू में पूछा गया था कि किसी टी20 मैच के अंतिम ओवर में 10 रन बचाने हों. उनके सामने जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह के रूप में 2 विकल्प हैं, तो बाबर किसे चुनेंगे. बता दें कि टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है, जहां 2 गेंदों में 10 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं. ऐसे में 6 गेंदों में 10 रन बचा पाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है.
आखिरी ओवर में 10 रन बचाने के सवाल पर बाबर आजम ने बिना झिझक के साथ नसीम शाह का नाम लिया था. नसीम की प्रतिबद्धता और क्रिकेट टैलेंट को बाबर ने अपने चयन का कारण बताया. बाबर का कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी एक महान गेंदबाज बनने की राह पर हैं. बाबर के अनुसार नसीम भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं.
नसीम या बुमराह, किसके आंकड़े बेहतर?
नसीम शाह ने अब तक अपने टी20 करियर में 33 मैच खेलकर 29 विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 8.06 का है. दूसरी ओर भारत के जसप्रीत बुमराह इतने ही मैचों में 40 विकेट ले चुके थे और 33 टी20 मुकाबलों के बाद उनका इकॉनमी रेट 6.76 का था. जाहिर तौर पर बराबर मैचों में बुमराह के आंकड़े कहीं बेहतर हैं.
जसप्रीत बुमराह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले केवल दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं. उनसे पहले अर्शदीप सिंह ने टी20 विकेटों का शतक पूरा किया था.
यह भी पढ़ें:
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL