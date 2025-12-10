कौआ कहकर स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे, जब वी मेट में नजर आ चुकी है ये एक्ट्रेस, पहचाना?

एक्ट्रेस वामिका गब्बी बॉलीवुड में नाम कमा रही हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. वामिका करीना कपूर के साथ भी काम कर चुकी हैं. वो फिल्म जब बी मेट में भी नजर आई थीं. वामिका ने इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत की है. वो हुस्न से भी जलवा बिखेरती हैं.

लेकिन क्या आपको पता है कि एक्ट्रेस अपने नाम की वजह से स्कूल में बुली हो चुकी हैं. उन्हें स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे और कौआ कहकर बुलाते थे. दरअसल, वामिका का नाम Wamiqua था और यूनिक नाम होने की वजह से सभी उन्हें चिढ़ाते थे.

वामिका ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मेरे पापा उस वक्त एक किताब लेकर आए थे और उस किताब में अरेबिक बेबी नेम थे. उन्होंने उस किताब से मेरा नाम रखा था और उन्होंने मेरे नाम का आखिरी अक्षर K से Q कर दिया था. इसीलिए मेरे नाम की स्पेलिंग Wamiqua हो गई थी. और ये ही मेरे लिए परेशानी की वजह बन गई. इसी कारण जब वो ज्यादा परेशान होने लगीं तो उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग Wamiqa कर दी.'

वामिका की करियर जर्नी

बता दें कि वामिका ने 13 साल की उम्र में इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट से डेब्यू किया था. इस फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर लीड रोल में थीं. वामिका फिल्म में करीना की कजिन बनी थीं.

इसके बाद उन्होंने लव आज कल, मौसम और बिट्टो बॉस जैसी फिल्मों में छोटे रोल्स प्ले किए. उन्हें अपना पहला बड़ा ब्रेक 2013 में मिला था. वो राज पुरोहित की Sixteen में दिखी थीं.

इसके बाद उन्होंने पंजाबी सिनेमा में डेब्यू किया. वो फिल्म तू मेरा 22 मैं तेरा 22 में दिखीं. फिर उन्होंने साउथ इंडियन फिल्में भी कीं. वो Bhale Manchi Roju, Maalai Nerathu Mayakkam, Godha में नजर आईं. सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो उन्हें फिल्म भूल चूक माफ में लीड रोल मिला. इस फिल्म में वो राजकुमार राव के अपोजिट रोल में थीं.