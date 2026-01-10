'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
IND vs NZ 1st ODI: भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज रविवार, 11 जनवरी से शुरू हो रही है. शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में आए शुभमन गिल ने बताया कि उन्हें कैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा से मदद मिलती है.
शुभमन गिल ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के टीम में होने से कैसे उन्हें मदद मिलती है. भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू हो रही है, जो गिल की बतौर कप्तान घर पर पहली वनडे सीरीज होगी. इस दौरान उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वॉड में नहीं चुने जाने पर भी प्रतिक्रिया दी.
शुभमन गिल चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर थे, जिसको लेकर उन्होंने माना कि कप्तानी मिलने के बाद मैदान से दूर रहना एक मुश्किल दौर था. उन्होंने कहा, "जाहिर है, यह कभी आसान नहीं होता, खासकर जब आप चोटिल हों, अपनी टीम को खेलते हुए देखते हैं और आपको लगता है कि आप उन सभी मैचों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, खासकर जब आपको अभी-अभी कप्तान बनाया गया हो." गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में अहमियत बताते हुए कहा कि एक वनडे में सबसे महान ओपनर्स में से एक हैं और एक वनडे में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक.
रोहित-कोहली को लेकर क्या बोले गिल?
शुभमन गिल ने कहा, "रोहित शर्मा वनडे में अब तक के सबसे महान ओपनर्स में से एक हैं और विराट भाई अब तक के सबसे महान वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं, इसलिए निश्चित रूप से जब आपकी टीम में ये दोनों लोग होते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. अगर आप मुश्किल स्थिति में हैं, तो वे ( रोहित शर्मा और विराट कोहली) अपने करियर में कई बार ऐसे हालात और परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, इसलिए आप हमेशा उनके पास जा सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं या वे क्या करेंगे और यह जानकारी किसी भी कप्तान के लिए बहुत कीमती होती है."
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं चुने जाने पर
शुभमन गिल ने कहा, "एक खिलाड़ी के तौर पर, आपको यह भरोसा होता है कि अगर आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो आप अपनी टीम के लिए जीतेंगे, आप अपने देश के लिए जीतेंगे. लेकिन इसके बावजूद, मैंने सेलेक्टर के फैसले का सम्मान किया, उन्होंने जो भी फैसला लिया, मैंने टी20 टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं दीं और मुझे सच में बहुत उम्मीद है कि वे टी20 वर्ल्डवर्ल्ड कप जीतेंगे."
कब-कहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे लाइव
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 1 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.
