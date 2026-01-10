हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?

JDU के नेता केसी त्यागी की नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ने किया है. बकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दर्ज कर समर्थन जताया है.

By : आईएएनएस | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 10 Jan 2026 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी समर्थन किया है. मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विश्वास जताते हुए यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'भारत रत्न' से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौकाएंगे.

मांझी नेकी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'भारत रत्न नीतीश कुमार, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना. हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'भारत रत्न' से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौकाएंगे. भारत रत्न नीतीश कुमार.'

केसी त्यागी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

दरअसल, शुक्रवार को जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग की. केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न नीतीश कुमार 'भारत रत्न' के योग्य हैं। उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाए.

केसी त्यागी ने पत्र में लिखा, '30 मार्च 2024 हमारे पुरखों के सम्मान का दिन है. आपके प्रयासों से उन्हें 'भारत रत्न' के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया था. स्व. चौधरी चरण सिंह एवं स्व. कर्पूरी ठाकुर द्वारा किए गए जनहित एवं कृषक, हाशिए पर गए लोगों को संगठित कर उन्हें सम्मान दिलाने का सार्थक प्रयास किया गया था.'

पत्र में आगे लिखा है, 'आपके इन्हीं प्रयासों से अभिभूत होकर निवेदन है कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न नीतीश कुमार भी इस सम्मान के योग्य हैं. पहले भी जीवित रहते हुए कई नायकों को यह सम्मान मिल चुका है. करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे आशा एवं निवेदन है कि प्रिय नेता नीतीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा जाए ताकि इतिहास आपके प्रयासों की लंबे समय तक सराहना करे.'

बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार के लिए 'भारत रत्न' की मांग उठी हो. इससे पहले भी कई पार्टी के नेता नीतीश कुमार के लिए 'भारत रत्न' की मांग कर चुके हैं.

Published at : 10 Jan 2026 04:48 PM (IST)
