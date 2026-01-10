हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किन UPI ऐप्स से मिलेगा PF निकालने का ऑप्शन? जान लें काम की बात

किन UPI ऐप्स से मिलेगा PF निकालने का ऑप्शन? जान लें काम की बात

PF Withdrawal By UPI: देश के करोड़ों PF खाताधारकों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है. अब PF निकासी UPI से जुड़ सकती है. जानें कौन से ऐप्स पर मिलेगी यह सुविधा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 10 Jan 2026 03:45 PM (IST)
PF Withdrawal By UPI: देश में करोड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जिनका पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता है. नौकरी बदलने, इमरजेंसी खर्च, बीमारी, पढ़ाई या शादी जैसे मौकों पर यही पीएफ रकम सबसे बड़ा सहारा बनती है. लेकिन अभी तक पीएफ निकालना एक लंबा प्रोसेस रहा है. फॉर्म, वेरिफिकेशन और कई दिन का इंतजार. अब इसी सिस्टम को बदलने की तैयारी हो चुकी है. 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक ऐसा फीचर लाने जा रहा है. जिससे पीएफ का पैसा निकालना लगभग उतना ही आसान हो जाएगा. जितना यूपीआई से किसी को पैसे भेजना. यानी मोबाइल ऐप खोलिए, रिक्वेस्ट डालिए और पैसा सीधे बैंक खाते में. यह बदलाव पीएफ खाताधारकों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है. जान लें किन UPI ऐप्स से निकल सकेंगे पैसे.

कब से शुरू होगी सुविधा?

ईपीएफओ अगले दो से तीन महीनों के भीतर यूपीआई बेस्ड पीएफ निकासी सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है. इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तकनीकी ढांचा तैयार किया जा रहा है. इस नई प्रोसेस में पीएफ खाताधारक UPI ऐप के जरिए निकासी की रिक्वेस्ट डाल सकेंगे. इसके बाद ईपीएफओ का सिस्टम बैकएंड में डिटेल्स वेरिफाई करेगा. 

जैसे ही आधार, बैंक और पीएफ अकाउंट से जुड़ी जानकारी सही पाई जाएगी प्रोसेस आगे बढ़ा दी जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि इस सिस्टम से क्लेम प्रोसेस में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और यूजर को ट्रैकिंग भी आसान मिलेगी.

सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा

अभी की बात की जाए अगर पांच लाख रुपये से कम का ऑनलाइन एडवांस क्लेम लगाया जाए. तो भी ऑटो मोड में उसे निपटने में कम से कम तीन कामकाजी दिन लग जाते हैं. बड़ी रकम होने पर मैनुअल प्रोसेसिंग की वजह से और ज्यादा समय लगता है. नई यूपीआई व्यवस्था इस इंतजार को लगभग खत्म कर देगी. 

जैसे ही कोई सदस्य बीमारी, इलाज, बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसी मान्य कैटेगरी में क्लेम डालेगा. ईपीएफओ का सिस्टम तुरंत उसकी जांच करेगा. सब कुछ सही होने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए रकम सीधे उस बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो यूपीआई से लिंक होगा. यानी कि क्लेम अप्रूव होते ही पैसा लगभग तुरंत खाते में दिख सकता है.

किन ऐप्स से निकाल सकेंगे पैसे?

अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि किन यूपीआई ऐप्स से पीएफ की निकासी होगी. तो आपको बता दें शुरुआत में पीएफ निकासी की सुविधा सिर्फ भीम ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक पहली स्टेज में पूरी रकम निकालने की परमिशन नहीं होगी. इसके लिए एक लिमिट तय की जाएगी. जिस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है. यह लिमिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यूपीआई नियमों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी.

मकसद यह है कि सिस्टम सेफ रहे और किसी तरह का दुरुपयोग न हो. अगर शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक चलता है, तो बाद में इस सुविधा को पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे दूसरे बड़े यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर भी शुरू किया जा सकता है. यानी आने वाले समय में पीएफ निकालना उतना ही आसान हो सकता है. जितना रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट्स करना.

Published at : 10 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Utility News PF  Money Withdrawal
